Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростех намерен продать частным инвесторам еще 25% акций "Калашникова"

Экономика и бизнес
27 декабря, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Акции планируется продать гендиректору "Калашникова" Алексею Криворучко, а также президенту и совладельцу "Трансмашхолдинга" Андрею Бокареву
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ростех надеется в 2017 году продать еще 25% акций концерна "Калашников" частным инвесторам - Алексею Криворучко, который занял пост гендиректора "Калашникова", а также президенту и совладельцу "Трансмашхолдинга" Андрею Бокареву. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Смотрите также
Ростех может продать частным инвесторам 25% акций концерна "Калашников"

"Калашников" у нас тоже успешно работает. Мы надеемся, что в следующем году мы продадим еще 25% тем же инвесторам. Это Андрей Бокарев и Алексей Криворучко", - сказал Чемезов.

Осенью 2013 года руководство "Ростеха" приняло решение передать 49% акций "Калашникова" частным инвесторам - Алексею Криворучко, который занял пост гендиректора "Калашникова", и президенту и совладельцу "Трансмашхолдинга" Андрею Бокареву. По условиям сделки Криворучко и Бокарев инвестируют 2,6 млрд рублей в развитие концерна. Контрольный пакет акций "Калашникова" после закрытия сделки останется у Ростеха.

Концерн "Калашников" зарегистрирован в августе 2013 года. Он сформирован на базе двух ижевских оружейных предприятий НПО "Ижмаш" и ОАО "Ижевский механический завод", входящих в госкорпорацию "Ростех". Планируется, что в будущем в "Калашников" войдут НИТИ "Прогресс", Вятско- Полянский завод "Молот", КБАЛ имени Кошкина и, возможно, другие предприятия стрелковой и боеприпасной отрасли. Продукция концерна поставляется в 27 стран, включая США, Великобританию, Германию, Норвегию, Италию, Канаду, Казахстан и Таиланд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
6
Американская компания Nikola Motor представила первый водородный грузовик
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Открывший огонь по полиции в Москве мужчина покончил с собой
2
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
3
СК РФ установил имена похитителей россиянина Владимира Безобразова на Украине
4
Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154
5
Около 30 авиарейсов отменили в аэропортах Москвы
6
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
7
Полиция задержала подозреваемого в сообщениях о минировании бизнес-центров Новосибирска
Темы дня