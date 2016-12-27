Ростех намерен продать частным инвесторам еще 25% акций "Калашникова"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ростех надеется в 2017 году продать еще 25% акций концерна "Калашников" частным инвесторам - Алексею Криворучко, который занял пост гендиректора "Калашникова", а также президенту и совладельцу "Трансмашхолдинга" Андрею Бокареву. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Калашников" у нас тоже успешно работает. Мы надеемся, что в следующем году мы продадим еще 25% тем же инвесторам. Это Андрей Бокарев и Алексей Криворучко", - сказал Чемезов.

Осенью 2013 года руководство "Ростеха" приняло решение передать 49% акций "Калашникова" частным инвесторам - Алексею Криворучко, который занял пост гендиректора "Калашникова", и президенту и совладельцу "Трансмашхолдинга" Андрею Бокареву. По условиям сделки Криворучко и Бокарев инвестируют 2,6 млрд рублей в развитие концерна. Контрольный пакет акций "Калашникова" после закрытия сделки останется у Ростеха.

Концерн "Калашников" зарегистрирован в августе 2013 года. Он сформирован на базе двух ижевских оружейных предприятий НПО "Ижмаш" и ОАО "Ижевский механический завод", входящих в госкорпорацию "Ростех". Планируется, что в будущем в "Калашников" войдут НИТИ "Прогресс", Вятско- Полянский завод "Молот", КБАЛ имени Кошкина и, возможно, другие предприятия стрелковой и боеприпасной отрасли. Продукция концерна поставляется в 27 стран, включая США, Великобританию, Германию, Норвегию, Италию, Канаду, Казахстан и Таиланд.