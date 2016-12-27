Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростех достроит ТЭС в Крыму в 2018 году

Экономика и бизнес
27 декабря, 10:11 дата обновления: 27 декабря, 10:13 UTC+3
Строительство планировалось завершить к концу 2017 года, однако произошла задержка, связанная с турбинами
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Инжиниринговая "дочка" Ростеха - "Технопромэкспорт" достроит ТЭС в Крыму в 2018 году. Об этом сказал журналистам генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Смотрите также
Балаклава во время энергоблокады, 28 ноября 2015 года
Год после блэкаута: как энергоблокада помогла модернизировать энергетику Крыма

"У нас по плану конец 2017 года, но понятно, что мы уже не успеваем, поэтому, думаю, к середине 2018 года завершим строительство. Задержка связана с турбинами", - сказал он.

Чемезов уточнил, что по покупке оборудования для генерации для строительства ТЭС в Крыму ведутся переговоры с поставщиками.

Строительство двух тепловых электростанций по 470 МВт (по одной в Симферополе и Севастополе) запланировано федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года", которая предусматривает на развитие энергетики полуострова 49 млрд рублей. ТЭС возводит компания "Технопромэкспорт". Для бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей и предприятий Крыму нужно до 1350 МВт, а к 2021 г. эта цифра, по прогнозу властей Крыма, удвоится. Сейчас собственная генерация дает около 400 МВт, в планах - увеличить показатель вдвое. Ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций (ТЭС) на 470 МВт запланировано в сентябре 2017 г. В 2018 г., когда объекты заработают на полную мощность, к ним добавятся еще 470 МВт.

Смотрите также
Путин: объем энергообеспеченности Крыма к 2018 году составит 1920 МВт

Также, по словам Чемезова, "Технопромэкспорт" уже приобрел 4 турбины - по две на каждую из двух ТЭС - в Тамани и Грозном. Ростех готов строить ТЭС и ждет условий от Минэнерго - "либо объявят конкурс на участие, либо какую- то из компаний выберут как единственного поставщика".

Если Ростех не займется строительством, то турбины будут проданы выбранному строителю, добавил глава госкорпорации. "Если мы... мы готовы построить, нам нужна госгарантия, чтобы получить кредит. Там порядка 80 млрд на две станции", - заключил он.

Строительство ТЭС в Тамани и Грозном предполагается по схеме МГИ (механизм гарантированных инвестиций).

Смотрите также

Отставание в строительстве Симферопольской ТЭС будет ликвидировано до ноября
Новак поручил оперативно устранить отставания от графика строительства Симферопольской ТЭС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Чемезов, Сергей Викторович
Темы
Ситуация в Крыму
В других СМИ
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
6
Американская компания Nikola Motor представила первый водородный грузовик
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Открывший огонь по полиции в Москве мужчина покончил с собой
2
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
3
Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154
4
СК РФ установил имена похитителей россиянина Владимира Безобразова на Украине
5
Около 30 авиарейсов отменили в аэропортах Москвы
6
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня