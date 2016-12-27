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Курс доллара на открытии торгов вырос до 61,04 рубля

Экономика и бизнес
27 декабря, 10:05 дата обновления: 27 декабря, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Индекс ММВБ на открытии торгов снизился на 0,1% - до 2176,35 пункта
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 61,04 рубля.

Индексы ММВБ и РТС снизились на 0,1% - до 2174,82 пункта и до 1123,02 пункта соответственно.

Однако по состоянию на 10:13 мск индексы перешли в рост. Так, ММВБ прибавил 0,2% и достиг отметки 2181,84 пункта, а РТС увеличился на 0,3%, до 1128,33 пункта.

На этом фоне рубль немного вырос к доллару и евро. На торгах Московской биржи рубль вырос к евро на 19 копеек, до 63,58 руб., а к доллару - на 12 копеек, до 60,87 руб.

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