Проект Ростеха и китайской Shenhua по угольному месторождению в Амурской области заморожен

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Проект Ростеха и корпорации China Shenhua Energy, предусматривающий совместную разработку Огоджинского угольного месторождения в Амурской области, заморожен. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

"Пока, к сожалению, заморожены (переговоры - прим. ТАСС), но не по нашей вине. Наши партнеры пока решили подождать. Если появятся новые партнеры, наверное, мы пересмотрим соглашение, которое было подписано с Shenhua", - сказал он.

Меморандумы о совместной работе над проектом были подписаны в 2014 году. Реализация проекта предусматривала также строительство угольного терминала "Порт Вера" в Приморье с годовым грузооборотом 20 млн тонн.

Запасы энергетического угля Гербикано-Огоджинский угленосного района в Амурской области оцениваются в 1,6 млрд тонн. Инвестиционные потребности проекта сначала оценивались в $5 млрд. Затем они были оценены в $8-10 млрд ввиду включения в проект строительства генерирующих мощностей.