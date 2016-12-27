Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проект Ростеха и китайской Shenhua по угольному месторождению в Амурской области заморожен

Экономика и бизнес
27 декабря, 11:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Меморандумы о совместной работе над проектом были подписаны в 2014 году
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Проект Ростеха и корпорации China Shenhua Energy, предусматривающий совместную разработку Огоджинского угольного месторождения в Амурской области, заморожен. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

Смотрите также
СМИ: "Ростех" хочет разрабатывать одно из крупнейших месторождений золота Сухой Лог

"Пока, к сожалению, заморожены (переговоры - прим. ТАСС), но не по нашей вине. Наши партнеры пока решили подождать. Если появятся новые партнеры, наверное, мы пересмотрим соглашение, которое было подписано с Shenhua", - сказал он.

Меморандумы о совместной работе над проектом были подписаны в 2014 году. Реализация проекта предусматривала также строительство угольного терминала "Порт Вера" в Приморье с годовым грузооборотом 20 млн тонн.

Запасы энергетического угля Гербикано-Огоджинский угленосного района в Амурской области оцениваются в 1,6 млрд тонн. Инвестиционные потребности проекта сначала оценивались в $5 млрд. Затем они были оценены в $8-10 млрд ввиду включения в проект строительства генерирующих мощностей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Чемезов, Сергей Викторович
Страны
Китай Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
6
Американская компания Nikola Motor представила первый водородный грузовик
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции
3
Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154
4
Президент Молдавии отправил в отставку министра-сторонника НАТО
5
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
6
Валокордин и йод могут начать продавать по рецепту
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня
Реклама