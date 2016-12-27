Путин даст старт поставкам газа в Крым по трубопроводу

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник, 27 декабря даст старт поставкам газа в Крым по трубопроводу. "Он (Путин) примет участие в открытии газоснабжения Крыма, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Завершено строительство газопровода Краснодарский край - Крым".
По словам представителя Кремля, глава государства примет участие в церемонии в режиме видеоконференции, в ней также будут участвовать главы Крыма и Севастополя. Песков подчеркнул, что старт подачи газа "даст возможность и создаст соответствующие резервы в газовых мощностях для экономического развития Крыма, для выполнения соответствующих программ по развитию".
Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что после этого Путин проведет заседание Госсовета РФ. посвященное экологии. На нем выступят губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава Минприроды Сергей Донской, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также глава РСПП Александр Шохин.