РФ и Япония направят по $5 млн на привлечение японского бизнеса на Дальний Восток

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и японский банк JBIC к 1 апреля создадут совместную компанию для привлечения японского бизнеса на Дальний Восток. В капитал совместной компании стороны инвестирую по $5 млн, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на пресс-конференции в ТАСС.

"Было подписано обязывающее соглашение с конкретными параметрами по созданию совместной российско-японской компании по привлечению японского бизнеса в территории опережающего развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток. Компания эта создается, до 1 апреля должна начать работу свою. В капитал компании стороны вносят по $5 млн для того, чтобы обеспечить ее операционную деятельность", - сказал министр.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Японию.

Галушка добавил, что участие JBIC важно, так как он выступает "экспертом" в создаваемых правительством РФ механизмах поддержки бизнеса на Дальнем Востоке, в том числе и японского.

"Особенно отмечу, что мы абсолютно ориентированы на расширение международного сотрудничества, чтобы оно развивалось по всем меридианам, и с точки зрения привлечения иностранных инвестиций на Дальний Восток, и с точки зрения торговли, и с точки зрения привлечения иностранных граждан", - отметил министр.