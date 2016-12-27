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Мантуров сообщил о небольшой техпроблеме у SSJ-100, используемых в Мексике

Экономика и бизнес
27 декабря, 13:24 UTC+3
Министр промышленности и торговли РФ заявил, что эта проблема будет решена в ближайшее время
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Pavel Golovkin

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские самолеты SSJ-100, которые эксплуатирует мексиканская Interjet, имеют небольшую техническую проблему, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Есть небольшая техническая проблема, которая будет решена в ближайшее время", - заявил Мантуров, отвечая на вопрос о том, почему мексиканская компания проверяет самолеты SSJ-100.

Как сообщалось ранее, крупнейший зарубежных эксплуатант SSJ-100, Interjet, объявила о проверке российских самолетов SSJ-100 в своем авиапарке. По информации местных СМИ, перевозчик отменил рейсы из Мехико в Сан-Луис - Потоси, выполнявшиеся на этих лайнерах. На прошлой неделе стало известно о том, что Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких самолетов SSJ-100 из-за дефекта стабилизатора. Как заявлял разработчик самолета "Гражданские самолеты Сухого", дефект не носит критического характера

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Мантуров, Денис Валентинович
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