Киев передаст в ВТО материалы по торговому спору с РФ в начале 2017 года

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КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Украина завершает сбор доказательной базы по спору относительно ограничения поставок украинских товаров в РФ, в начале 2017 года планирует передать их во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель министра экономического развития и торговли страны, торговый представитель Украины Наталья Микольская.
"Мы будем и далее противодействовать торговой агрессии РФ. У нас уже есть два дела, мы завершаем сейчас процедуру сбора всей фактической доказательной базы под наше дело по нарушению ограничения экспорта в РФ украинских продовольственных и промышленных товаров, и надеемся это дело подать в начале года", - сказала она. Микольская подчеркнула, что Киев будет "использовать ВТО и другие площадки, чтобы устранять барьеры в торговле для украинских товаров".
С 1 января 2016 года вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) Украины и ЕС. В сложившихся обстоятельствах Россия, как заявил МИД страны, вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о зоне свободной торговли. Так, до отмены режима ЗСТ все украинские товары, за исключением сахара, ввозились в РФ без взимания пошлин. Обнуление ставок таможенных пошлин при ввозе европейских товаров на Украину могло привести к их неконтролируемому перетоку на территорию РФ.
В связи с приостановкой действия договора о ЗСТ с Украиной президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан через территорию России. Указ президента от 1 января 2016 года устанавливал, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с Украины в Казахстан через РФ осуществляются только с территории Белоруссии при условии применения к грузовым отсекам средств идентификации (пломб), в том числе функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС.
1 июля Путин внес изменения в указ, согласно которым правила транзита украинских товаров распространились на доставку грузов в Киргизию. Действие документа было продлено до 31 декабря 2017 года.