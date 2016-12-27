Правительство утвердило концепцию развития транспортных коридоров в Приморье

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило концепцию развития международных транспортных коридоров, которые объединят Приморье с двумя китайскими провинциями. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на пресс-конференции в ТАСС.
"Сегодня правительство РФ одобрило концепцию развития международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", - сказал министр.
Транспортный коридор "Приморье-1" свяжет приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный район Приморья и порты на востоке края. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через российские порты на востоке Приморья. Транспортный коридор "Приморье-2" свяжет порты юго-запада Приморья - Посьет, Зарубино и Славянку - с провинциями Китая.