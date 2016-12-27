Газопровод в Крым обеспечит поставки до 4 млрд кубометров газа в год

Колобков вручил благодарности Путина представителям хоккейного сообщества РФСпорт 27 декабря, 17:23
Путин призвал вдвое сократить вредные выбросы к 2050 годуСоциальная ответственность 27 декабря, 17:17
Экс-сотрудник отдела полиции по борьбе с коррупцией получил 8 лет за взятку на УралеНовости Урала 27 декабря, 17:17
Футболист "Краснодара" Измайлов ответил отказом на предложения от других клубовСпорт 27 декабря, 17:11
Путин: России необходимо вдвое сократить загрязнение и выбросыОбщество 27 декабря, 17:11
Правительство пока не принимало решения об увеличении минимальной цены на коньякЭкономика и бизнес 27 декабря, 17:01
Ростехнадзор проводит итоговую проверку для выдачи заключения о соответствии "Зенит-Арены"Спорт 27 декабря, 16:55
Отстраненные лыжники Легков, Белов и Вылегжанин продолжают готовиться к ЧМСпорт 27 декабря, 16:51
Семерым фигурантам дела о массовом отравлении "Боярышником" предъявлены обвиненияПроисшествия 27 декабря, 16:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря./Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Газопровод "Краснодарский край - Крым" позволит обеспечить поставки на полуостров до 4 млрд кубометров газа в год, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Это очень важный для нашего региона проект. Газопровод обеспечит прокачку более 2 млрд кубометров газа, а при повышении давления - до 4 миллиардов (в год). Это позволит в полном объеме обеспечить потребности полуострова в голубом топливе", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По его словам, на газе будут также работать строящиеся электростанции в Симферопольском районе и в Севастополе. "То есть, энергетические проблемы Крыма будут решены на многие годы вперед", - подчеркнул Аксенов.
Президент России Владимир Путин во вторник дал старт подаче газа в Крым из материковой России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.
"Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, развития в социальной сфере Крыма и Севастополя", - сказал Путин на церемонии запуска газопровода.
Общая протяженность газопровода составляет 358,7 км, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 км. Проект был реализован компанией "Стройгазмонтаж". О завершении работ по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры Путин сообщил на большой пресс-конференции 23 декабря.