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Газопровод в Крым обеспечит поставки до 4 млрд кубометров газа в год

Экономика и бизнес
27 декабря, 15:48 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ декабря./Корр. ТАСС, Сергей Павлив
Глава республики Сергей Аксенов считает, что это позволит в полном объеме обеспечить потребности полуострова в этом топливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря./Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Газопровод "Краснодарский край - Крым" позволит обеспечить поставки на полуостров до 4 млрд кубометров газа в год, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Это очень важный для нашего региона проект. Газопровод обеспечит прокачку более 2 млрд кубометров газа, а при повышении давления - до 4 миллиардов (в год). Это позволит в полном объеме обеспечить потребности полуострова в голубом топливе", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, на газе будут также работать строящиеся электростанции в Симферопольском районе и в Севастополе. "То есть, энергетические проблемы Крыма будут решены на многие годы вперед", - подчеркнул Аксенов.

Президент России Владимир Путин во вторник дал старт подаче газа в Крым из материковой России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.

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"Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, развития в социальной сфере Крыма и Севастополя", - сказал Путин на церемонии запуска газопровода.

Общая протяженность газопровода составляет 358,7 км, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 км. Проект был реализован компанией "Стройгазмонтаж". О завершении работ по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры Путин сообщил на большой пресс-конференции 23 декабря.

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Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич Путин, Владимир Владимирович
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