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ОСАГО не успело обрести натуральную форму в 2016 году

Экономика и бизнес
27 декабря, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Эксперты и депутаты продолжат обсуждать реформу "автогражданки" в январе
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Законопроект о приоритете натурального возмещения вреда над денежной выплатой по ОСАГО так и не был принят Госдумой в осеннюю сессию 2016 года вопреки ожиданиям страхового рынка и большой уверенности в этом Банка России. Депутаты Госдумы продолжат рассматривать резонансный законопроект сразу после новогодних праздников.

Так называемое натуральное ОСАГО предусматривает возмещение ущерба пострадавшему не в денежной форме, как это принято сейчас, а путем ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания.

Как пояснила журналистам суть реформы председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, между страховой компанией и страхователем "должны перестать фигурировать деньги".

Как появилась идея о натуральном ОСАГО

Дискуссия о внедрении схемы натурального возмещения ущерба в рамках ОСАГО началась в апреле 2016 года, когда президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" сообщил, что этот вопрос обсуждается с Банком России. Глава государства тогда отметил, что данное предложение "хорошее и правильное".

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В ЦБ, в свою очередь, подтвердили, что совместно со страховщиками работают над предложением по натуральному ОСАГО. "Для большинства автовладельцев важно, чтобы автомобиль был приведен в то же состояние, что и до аварии", - сообщили тогда в пресс-службе ЦБ. Регулятор счел, что ремонт машины в рамках ОСАГО вместо денежной компенсации "уменьшит базу для всевозможных спекуляций и развитого мошенничества посредников".

Главными оппонентами перехода на натуральное возмещение ущерба являются так называемые автоюристы (специализируются на судебных спорах потребителя со страховой компанией), которые побуждают клиентов выбирать выплату в денежной форме, утверждает президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. "Особенно это характерно для регионов, - автоюристы, которые нацелены на получение денег, из которых они получают 30-40% за предоставление услуг пострадавшему", - говорит Юргенс, отмечая, что только в 2015 году на выплаты этой категории юристов ушло более 10 млрд руб. из системы ОСАГО.

Проект закона

Законопроект, в том числе о приоритете натурального возмещения ущерба по ОСАГО над денежной компенсацией, разработал Минфин, который является субъектом законодательной инициативы на страховом рынке.

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Страховщики и ЦБ надеялись, что законопроект министерства будет внесен в Госдуму в начале ноября, а в ускоренном режиме будет принят в трех чтениях до конца 2016 года. Однако из-за разногласий между ЦБ, Минфином и страховщиками этого не произошло.

В последний месяц уходящего года комитет Госдумы по финансовому рынку начал рассматривать альтернативный Минфину законопроект о натуральном ОСАГО. Документ еще летом внес в Госдуму депутат Михаил Емельянов. В результате 14 декабря депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об установлении преимущественно натуральной формы возмещения ущерба по ОСАГО и велели ко второму чтению внести ряд поправок, направленных на защиту интересов граждан.

10 января на профильном комитете Госдумы запланирован круглый стол по ОСАГО, где эксперты продолжат обсуждать реформу обязательной "автогражданки" и ее переход в натуральную форму.

Позиция ЦБ

"ЦБ поддерживает эту меру, но считаем, что ее нужно вводить только при том, что у нас будут полномочия воздействовать на страховые компании, если они будут этим пользоваться недобросовестно", - пояснила ранее позицию регулятора Набиуллина. В ЦБ считают, что если страховщик будет недобросовестно пользоваться правом натуральной формы возмещения ущерба по ОСАГО (качество ремонта), то страховой компании необходимо запретить осуществлять натуральное возмещение по ОСАГО.

Ко второму чтению Банк России предлагает дополнить законопроект положениями, направленными на повышение уровня защиты прав потерпевших в ДТП.

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В частности, приоритет ремонта над денежной выплатой должен быть установлен только в отношении легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. На этапе заключения договора ОСАГО автовладельцу должна быть предоставлена возможность выбора станций технического обслуживания (СТО), где будет ремонтироваться его автомобиль при наступлении ДТП, из предложенного страховщиком списка.

В условиях преимущественного натурального возмещения Банк России предлагает установить возможность получения потерпевшим в ДТП денежной выплаты в случае тяжелых жизненных обстоятельств. Для этого необходимо будет обратиться в специальную комиссию при Российском союзе автостраховщиков (РСА).

"Предложения Банка России неоднократно обсуждались на различных площадках с участием депутатского корпуса, представителей министерств и ведомств, экспертных сообществ. Мы готовы к конструктивному диалогу для принятия законопроекта в максимально сжатые сроки, поскольку более широкое использование ремонта позволит, на наш взгляд, качественно улучшить ситуацию на рынке ОСАГО", - говорит зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Позиция рынка

Приоритет натурального возмещения в ОСАГО призван повысить доступность полисов без повышения тарифа, считает глава ВСС Юргенс. ЦБ РФ констатировал, что проблемы с доступность полисов ОСАГО наблюдаются как минимум в 26 региона РФ. Причина - высокая убыточность, в том числе из- за деятельности автоюристов.

Страховое сообщество со своей стороны предпринимает все необходимые шаги для нормализации ситуации, но если не ввести приоритетность натурального ремонта над денежной выплатой, то это приведет лишь к "подпитке" автоюристов, повысит убыточность ОСАГО, которая уже сейчас превышает отметку в 100%, а в ряде регионов достигает планки в 300%, считает Юргенс.

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"В этой ситуации есть лишь два способа разрешить ситуацию, первый - повысить тариф, но мы против него, поскольку это станет лишь дополнительной подпиткой автоюристов. Второй способ - лишить юридических посредников доступа к деньгам через приоритет натуральной формы возмещения", - подчеркнул глава союза.

ВСС рассчитывает, что закон о натуральном ОСАГО вступит в силу 1 марта 2016 года. На эту перспективу сейчас работает и ЦБ РФ, и Минфин, и профильный комитет Госдумы, уверяет Юргенс.

Конечная цель системы ОСАГО - ремонт и восстановление автомобиля в случае попадания в ДТП. "Выплачивая деньги, мы не можем быть уверены, что клиент починит машину. Он может получить страховую выплату и продолжать ездить на поврежденном автомобиле. При натуральной форме возмещения водители будут получать необходимую им услугу и гарантию того, что автомобиль отремонтирован и безопасен для эксплуатации", - поясняет директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.

"Переход на натуральное возмещение существенно осложнит работу автоюристов, и как следствие, потребитель получит гарантию возмещения ущерба, а страховой бизнес и экономика - новый импульс к развитию", - комментирует ожидаемые результаты реформы для рынка директор по развитию страхования компании МАКС Сергей Печников.

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