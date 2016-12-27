Путин назначил Кириенко главой набсовета Росатома

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил первого замглавы администрации Кремля Сергея Кириенко председателем наблюдательного совета государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Экс-глава совета Борис Грызлов остался в его составе.

Ранее Сергей Кириенко отказался комментировать возможность своего назначения руководителем набсовета "Росатома". "У меня есть работа, мне ее хватает", - сказал первый замглавы администрации Кремля.