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Путин назначил Кириенко главой набсовета Росатома

Экономика и бизнес
27 декабря, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Ранее первый замглавы администрации президента не комментировал слухи о своем возможном назначении
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Сергей Кириенко и Владимир Путин

Сергей Кириенко и Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил первого замглавы администрации Кремля Сергея Кириенко председателем наблюдательного совета государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Экс-глава совета Борис Грызлов остался в его составе.

Ранее Сергей Кириенко отказался комментировать возможность своего назначения руководителем набсовета "Росатома". "У меня есть работа, мне ее хватает", - сказал первый замглавы администрации Кремля.

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Персоны
Грызлов, Борис Вячеславович Путин, Владимир Владимирович Кириенко, Сергей Владиленович
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