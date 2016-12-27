МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 1,3 трлн рублей инвестиций привлечено на Дальний Восток за счет 465 инвестиционных проектов, реализация которых запланирована до 2020 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"На сегодняшний день благодаря новым механизмам развития Дальнего Востока на Дальний Восток привлечен 1,313 трлн рублей инвестиций. Это более $20 млрд. За этими инвестициями стоят 465 инвестиционных проекта, создающих 80 тыс. хороших рабочих мест", - сказал он.

Министр подчеркнул, что инвестиции будут вложены в проекты не единовременно, а проекты будут реализовываться в макрорегионе постепенно - на протяжении 10 лет. "Первые 20 новых предприятий, первые 20 заводов уже открываются на Дальнем Востоке в этом году. В следующем году мы с вами сможем новых предприятий увидеть уже 75, в 2018 году - 165, в 2019-м - 280 и так далее", - рассказал Галушка.

Он отметил, что инвестиционные проекты позволяют диверсифицировать экономику Дальнего Востока. "73% от общего объема привлеченных инвестиций - это не природные ресурсы и не сырье. Это такие отрасли, как сельское хозяйство, транспорт, логистика, переработка природных ресурсов, судостроение и так далее. Очень важно, что в структуре этих инвестиций большая доля малого и среднего бизнеса", - подчеркнул министр, добавив, что доля иностранных инвестиций составляет 22%.