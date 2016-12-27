В России образовался новый ВИЧОбщество 27 декабря, 15:36
Монтаж кольца кровли завершен на нижегородском стадионе ЧМ-2018Спорт 27 декабря, 15:34
Путин назначил Кириенко главой набсовета РосатомаЭкономика и бизнес 27 декабря, 15:23
СМИ: часть состояния Джорджа Майкла достанется его крестным детямКультура 27 декабря, 15:21
Путь Федора Смолова к признанию лучшим футболистом РоссииСпорт 27 декабря, 15:18
Серб Джокович может не сыграть в матче Кубка Дэвиса со сборной РоссииСпорт 27 декабря, 15:14
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравленииПроисшествия 27 декабря, 15:12
ФАС получила жалобу на Visa и MasterCard из-за высокой стоимости эквайрингаЭкономика и бизнес 27 декабря, 15:05
Систему ГЛОНАСС в 2017 году пополнят от двух до шести спутниковКосмос 27 декабря, 15:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 1,3 трлн рублей инвестиций привлечено на Дальний Восток за счет 465 инвестиционных проектов, реализация которых запланирована до 2020 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
"На сегодняшний день благодаря новым механизмам развития Дальнего Востока на Дальний Восток привлечен 1,313 трлн рублей инвестиций. Это более $20 млрд. За этими инвестициями стоят 465 инвестиционных проекта, создающих 80 тыс. хороших рабочих мест", - сказал он.
Министр подчеркнул, что инвестиции будут вложены в проекты не единовременно, а проекты будут реализовываться в макрорегионе постепенно - на протяжении 10 лет. "Первые 20 новых предприятий, первые 20 заводов уже открываются на Дальнем Востоке в этом году. В следующем году мы с вами сможем новых предприятий увидеть уже 75, в 2018 году - 165, в 2019-м - 280 и так далее", - рассказал Галушка.
Он отметил, что инвестиционные проекты позволяют диверсифицировать экономику Дальнего Востока. "73% от общего объема привлеченных инвестиций - это не природные ресурсы и не сырье. Это такие отрасли, как сельское хозяйство, транспорт, логистика, переработка природных ресурсов, судостроение и так далее. Очень важно, что в структуре этих инвестиций большая доля малого и среднего бизнеса", - подчеркнул министр, добавив, что доля иностранных инвестиций составляет 22%.