ФАС получила жалобу на Visa и MasterCard из-за высокой стоимости эквайринга

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила заявление Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с жалобой на платежные системы Visa и MasterCard, сообщила ТАСС заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

"В ФАС России поступило заявление РАТЭК, в котором содержится указание на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях платежных систем Visa и MasterCard. Заявление находится в процессе рассмотрения и вопрос о возбуждении дела будет решен по итогам рассмотрения", - сказала она.

Оперативные комментарии Visa и MasterCard пока не предоставили.

Как сообщил во вторник журналистам президент РАТЭК Александр Онищук, обращение поддержали "Опора России", Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). По подсчетам экспертов, которые приводит РАТЭК, только за 2015 г. ритейлеры уплатили более 150 млрд руб. торговой уступки, что приводит к отказу небольших ритейлеров, в том числе интернет-магазинов, принимать безналичные платежи.

Стоимость эквайринга для компаний, работающих в сфере реализации непродовольственных товаров и услуг, варьируется от 1,4% с каждой транзакции для самых крупных, до 2% для имеющих средние обороты. Стоимость эквайринга в интернете варьируется от 1,6% до 3,5% в зависимости от оборотов компании (при этом ставка в 1,6% доступна только компаниям с многомиллиардными оборотами).

Размер торговой уступки складывается из многих составляющих, однако ее основную часть составляет межбанковская комиссия (ставка interchange), отмечают в РАТЭК. Это комиссия, которую получает банк, выпустивший карту, по которой была произведена оплата покупки.

"Величина этой ставки устанавливается международной платежной системой (МПС) по своему усмотрению и составляет в среднем 70% от финальной стоимости торговой уступки. Ставки межбанковских комиссий сегодня варьируются от 0,5% до 2,1%. Причем, большая часть тарифов находится в закрытом режиме. Например, тарифы платежной системы Visa в открытом доступе отсутствуют, тарифы MasterCard опубликованы", - говорится в пресс-релизе РАТЭК.

Представители отрасли считают, что развитие безналичных оплат стимулирует движение товарных рынков в сторону обеления, повышения собираемости налогов, выводу из тени недобросовестных игроков. Однако действия платежных систем сдерживают рост безналичных платежей из-за высокой стоимости их обслуживания по сравнению с наличным оборотом. В РАТЭК также отмечают, что для операций, проводимых одной и той же банковской картой, установлены различные тарифы, причем самые высокие из них - для ритейлеров, реализующих непродовольственные товары.

Как сообщил в свою очередь журналистам глава АКИТ Алексей Федоров, "подобной жалобой ассоциация пытается защитить 45 тыс. интернет-магазинов от дискриминации международных платежных систем".

"В России минимальная стоимость эквайринга в интернете составляет 1,6%, тогда как в Европе и Австралии уже приняли решение о снижении ставок interchange до 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных", - сказал он.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что ведомство будет проверять тарифы платежных систем, как только получит соответствующее обращение.