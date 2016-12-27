Администрируемые ФНС налоговые поступления в бюджет РФ выросли на 4,5%

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ, администрируемые Федеральной налоговой службой (ФНС) в январе - ноябре 2016 года выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13 трлн рублей. Об этом журналистам сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.

Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за 11 месяцев 2015 года составили 12,503 трлн рублей.

"Подводя итоги 11 месяцев 2016 года скажу, что динамика поступлений демонстрирует положительный тренд. Если в первом полугодии 2016 года налоговые поступления снизились на 1,3%, то за 11 месяцев 2016 года зафиксирован прирост поступлений в консолидированный бюджет РФ на 4,5% (на 566 млрд рублей). Таким образом, в бюджет поступило более 13 трлн рублей", - сказал Мишустин.

Он добавил, что хотя ситуация в российской экономике и стабилизировалась, динамика ключевых макропоказателей пока остается невысокой.

"Такого результата мы достигли во многом за счет мер, принимаемых правительством, Минфином и ФНС. Как следствие, мы получили коренным образом изменившуюся ситуацию с мобилизацией доходов во втором полугодии текущего года", - пояснил Мишустин.

Структура роста поступлений

По его словам, более высокого темпа роста поступлений налоговой службе не удается добиться за счет продолжающегося снижения поступлений от НДПИ (спад на 11,2% за январь - ноябрь 2016 года). По остальным налогам отмечается рост. В частности, поступления НДС за отчетный период составили 2,4 трлн рублей, что на 10% больше, чем годом ранее.

"Рост поступлений достигнут в том числе за счет внедрения автоматизированной системы контроля (АСК) НДС. При этом нельзя не отметить положительный эффект от АСК НДС на динамику поступления по налогу на прибыль, так как вычеты по НДС формируются по статьям затрат, которые включаются в состав расходов по налогу на прибыль", - рассказал глава ФНС.

В январе - ноябре текущего года поступления по налогу на прибыль составили 2,6 трлн рублей и выросли на 6,6% по сравнению с прошлым годом, по НДФЛ - 2,6 трлн рублей (рост на 7,9%).

"Динамика поступлений НДФЛ соответствует росту номинальной заработной платы (+7,9% за 10 месяцев 2016 года). Это свидетельствует об эффективности администрирования налогов с заработной платы, также эти цифры опровергают оценки ряда экспертов об увеличении выплат "в конвертах" и уводу их в серый сектор", - заключил Мишустин.

Акцизы на алкоголь

Поступления в бюджет РФ от акцизов на крепкий алкоголь в январе - ноябре 2016 года выросли на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 146,3 млрд рублей. Смотрите также ФНС достигла рекордной собираемости сборов от акцизов на алкоголь В целом за отчетный период поступления по акцизам составили 1,2 трлн рублей, увеличившись на 27,6%, сообщил Мишустин. "Лидеры по темпам роста - акцизы. Высокий рост поступлений стал следствием вывода из тени производства и оборота алкогольной продукции", - сказал он. По словам главы ФНС, пресечены масштабные схемы уклонения от уплаты акцизов, в результате чего поступления в отдельных субъектах РФ увеличились в несколько раз. В частности, за 11 месяцев 2016 года в Республике Северная Осетия - Алания поступления от акцизов на алкоголь выросли в 9 раз (на 3,1 млрд рублей больше), в Кабардино- Балкарской Республике - на 20,3% (на 1 млрд рублей больше).