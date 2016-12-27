Соколов: говорить о запрете эксплуатации Ту-154М нецелесообразно

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Говорить о запрете эксплуатации Ту-154М нецелесообразно. Об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов.

"По линии тех самолетов, которые эксплуатируются в гражданской авиации, а это самолеты типа ТУ-154М, говорить об этом (о запрете) нецелесообразно", - сказал Соколов.

Соколов отметил, что решение о приостановке полетов ТУ-154 должно принимать Минобороны, в чьем ведении находился разбившийся борт. Но это решение не будет иметь отношение к самолетам Ту-154, используемым в гражданской авиации. "Решение о приостановке эксплуатации самолетов должны принимать те ведомства, в чьем ведении эти самолеты находятся. Данный борт относился не к самолетам гражданской авиации, поэтому решение по нему должно принимать соответствующее ведомство", - сказал министр.

По его словам, этот тип самолетов давно эксплуатируется и зарекомендовал себя как надежный. "Несмотря на то, что именно этот тип Ту-154Б-2 не используется в гражданской авиации, но это связано не с какими-то требованиями безопасности, а с тем, что у него повышенные шумовые характеристики и расход топлива",- сказал министр.

Соколов подчеркнул, что самолет типа Ту-154Б-2 находится в эксплуатации у ограниченного количества ведомств, которые самостоятельно должны решить отказываться от их эксплуатации или нет.

Говоря о частых поломках самолетов Специального летного отряда "Россия", глава Минтранса заметил, что "отказы отдельных систем бывают на всех типов судов как советского, так и российского и иностранного производства". "Это сложные агрегаты, сложные механизмы, в этом ничего критического нет, - добавил министр. - Главное, они должны находиться в состоянии летной годности, иметь соответствующие сертификаты и группы техников, которые их обслуживают, должны постоянно следить за этим".