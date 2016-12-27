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Соколов: январь 2017 года весьма вероятный срок открытия авиасообщения с Египтом

Экономика и бизнес
27 декабря, 15:31 дата обновления: 27 декабря, 15:39 UTC+3
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/.  Январь 2017 года весьма вероятный срок открытия авиасообщения с Египтом, заявил Максим Соколов.

Минтранс получил в рабочем порядке согласие от Египта по предложенному Россией проекту соглашения по безопасности в аэропортах, добавил он.

"Мы ноту пока формально не получили от министерства иностранных дел Египта, но подтверждение в рабочем порядке о том, что они принципиально согласны с предварительно представленным им текстом с нашей стороны, у нас имеются", - сказал Соколов.

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Приостановка авиасообщения с Египтом
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