Банковская система РФ в 2016 году потеряла 100 банков, но вышла на прибыль в 1 трлн руб.

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российская банковская система в текущем году вновь потеряла около сотни кредитных организаций в рамках программы ее оздоровления, проводимой Банком России. По данным ЦБ, большая часть программы уже выполнена и число отзывов станет сокращаться. При этом финансовое состояние банков восстанавливается. Российские кредитно-финансовые организации в 2016 году могут заработать порядка 1 трлн руб. чистой прибыли. За счет оживления темпов роста кредитования в следующем году доход банков может быть сопоставимым.

Отзыв лицензий банков продолжился

В 2016 году Банк России продолжил расчистку банковской системы от недобросовестных игроков теми же темпами, что и в 2015 году. С начала года лицензии потеряли 93 кредитных учреждения (по данным на 26 декабря 2016 года). В 2015 году рынок потерял столько же - 93 банка.

Уход большинства игроков не повлиял на рынок, однако были и те, кто взбудоражил его. В январе текущего года ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, принадлежавшего президенту Федерации бобслея и скелетона России Георгию Беджамову. По данным ЦБ РФ, на протяжении длительного времени руководством Внешпромбанка проводились разнообразные операции по выводу активов, была построена система фальсификации отчетности. Внешпромбанк обслуживал денежные потоки ряда спортивных организаций, в числе которых Олимпийский комитет России. Банк входил в топ-50 российских кредитных организаций по размеру активов.

Кроме него, среди крупнейших банков, которые ушли с рынка, - банк "Интеркоммерц" (занимал 67-е место по размеру активов), Росинтербанк (68-е место), Военно-промышленный банк (89-е место), Финпромбанк (94-е место) и БФГ-Кредит (99-е место).

В сложном положении в настоящее время находится банк "Пересвет", основным акционером которого считается Русская православная церковь (РПЦ). С 18 октября "Пересвет" ввел ограничения на выдачу вкладов своим клиентам в размере не более 100 тыс. руб. в день, а спустя два дня банк не смог разместить облигации серии БО-04 общей номинальной стоимостью 2 млрд руб. - инвесторы не приобрели ни одной бумаги. С 21 октября Банк России назначил в "Пересвете" временную администрацию в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки. Объем клиентских средств в банке составил 99,9 млрд руб., 77,4 млрд из которых приходится на средства корпоративных клиентов, 22,4 млрд руб. - средства физических лиц.

В свою очередь"Пересвет" чуть не втянул в кризисную ситуацию всю банковскую систему Татарстана. Началось все с того, что Татфондбанк, который держал облигации банка "Пересвет" на сумму около 5 млрд руб., что составляет порядка 15% от капитала Татфондбанка (писала газета "Коммерсантъ"), начал вводить ограничения на свою работу.

Татфондбанк, занимает второе место в республике после банка "Ак Барс" по размеру чистых активов, объем которых на июль 2016 года составил 199,6 млрд руб. По размеру активов банк также входит в число 50 крупнейших банков России.

В начале декабря у Татфондбанка начались сложности с проведением платежей, банк ввел ограничения на выдачу наличных, закрыл часть отделений и перешел на сокращенный режим работы. ЦБ РФ с 15 декабря 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца.

В настоящее время Банк России совместно с кредиторами банка "Пересвет" рассматривает возможность санации кредитного учреждения. Также регулятор обсуждает вопрос и санации Татфондбанка.

Оптимистичный прогноз на 2017 год

В то же время, по данным Банка России, 2017 год обещает быть менее активным на отзыв лицензий.

"Большая часть программы оздоровления банковского рынка РФ уже выполнена, - говорил ранее советник председателя ЦБ Алексей Симановский. - Сейчас мы живем в реалиях, которые есть, и, соответственно, оздоравливаем то, что есть. Оздоровили банковский сектор, и, в моем представлении, большая часть пути этого уже пройдена".

По его словам, у подавляющего количества банков, которые лишились лицензии, была непрофессиональная политика, связанная с управлением банковским бизнесом. ЦБ РФ с 2013 года отозвал лицензии у почти 300 банков, у большинства из которых были выявлены факты недостоверной отчетности.

Банки вышли на прибыль

Что касается финансовых результатов, то текущий год оказался более удачным для российской банковской системы, чем 2015 год. По оценкам Банка России, российские кредитные учреждения по итогам 2016 году могут получить прибыль в размере около 1 трлн руб. За 11 месяцев они уже заработали - 788 млрд руб., что в четыре раза больше аналогичного показателя прошлого года.

Она отметила, что рост прибыли в текущем году связан с тем, что банки восстановили свои процентные доходы и создавали меньше резервов.

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2016 года выросла в 2,7 раза, до 400,1 млрд руб., чистая прибыль ВТБ за этот же период составила 34,1 млрд руб. против убытка в 10,9 млрд руб. годом ранее.

По прогнозам ЦБ, тенденция наращивания прибыли продолжится и в 2017 году.

"Мы, видя, как банки действуют довольно осторожно и аккуратно с точки зрения управления рисками при выдаче кредитов, не ожидаем роста резкого резервов в следующем году. Я думаю, что прибыль будет приблизительно как в этом году - наверное, на таком же уровне", - говорила ранее Набиуллина. Глава Сбербанка Герман Греф более оптимистичен. По его оценкам, российский банковский сектор в 2017 году может заработать 1,2-1,3 трлн руб. чистой прибыли.

Кредитование экономики

Текущий год оказался спокойным по темпам прироста кредитования. Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что кредитная активность в России остается слабой, рост кредитования российской экономики близок к нулю, а банки осторожно подходят к выбору заемщиков и придерживаются строгих требований при выдаче новых кредитов. По оценкам ЦБ, темпы прироста кредитов экономике со стороны российского банковского сектора в 2016 году составят 0-3%, а должны были быть, согласно прогнозам, 4-6% по итогам 2016 года.

Следующий год ожидается более оживленным, учитывая, что российские банки имеют запас капитала в 2,3 трлн руб. По оценкам ЦБ, прирост кредитов экономике в 2017 году со стороны банковского сектора будет умеренным - около 4-7%.

Банкиры также ожидают роста кредитования в 2017 году, корпоративного на уровне 3-4%, розничного на уровне 10%.

"Мы ожидаем роста розничного кредитования в целом по рынку до 10% по итогам 2017 года. Основные причины: рост реальных доходов населения, восстановление отложенного за 2015-2016 годы спроса и снижение процентных ставок. Расти будут все виды розничного кредитования", - рассказал ТАСС начальник управления маркетинговой стратегии и исследований банка ВТБ24 Дмитрий Лепетиков.

По словам начальника управления розничных продуктов банка ВТБ Сергея Ситина, основным драйвером развития будет ипотека: "Мы прогнозируем ее рост от 5 до 7%, в том числе в результате активизации программ с девелоперами и постепенным разогревом вторичного рынка жилья".

Также на рост ипотечного кредитования будет влиять и снижение ставок банками. "Ипотечный рынок растет по мере того, как ставки становятся более доступными населению. На рынке есть тенденция к снижению ставок по ипотеке до докризисного уровня. Ставки начали падать в апреле 2016 года, после был еще ряд корректировок вниз. Сейчас средний уровень ставок по рынку - 10,9-12,5%. Стоимость ипотеки будет снижаться и в 2017 году и этот сегмент кредитования будет расти", - рассуждает руководитель управления массового рынка и кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Морозов.

Руководитель центра стратегической координации Росбанка Дмитрий Смирнов полагает, что более активный рост потребительских кредитов и автокредитов будет после 2017 года. По словам Сергея Ситина из ВТБ, сектор рынка кредитных карт будет также расти, примерно на 1-4 %, постепенно замещая кредиты наличными и POS-кредитование.

Дмитрий Смирнов считает, что корпоративное кредитование будет продолжать расти умеренными темпами: "Рост будет обусловлен, в основном, спросом со стороны крупных клиентов вслед за восстановлением инвестиций и промышленного производства".

"Портфель рублевых кредитов в целом по рынку будет расти под влиянием спроса со стороны отраслей, расширяющих объем производства и инвестиций (добычи полезных ископаемых, химического производства, сектора операций с недвижимостью)", - прогнозирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. По ее словам, возможна активизация спроса со стороны сектора оптовой и розничной торговли в условиях прекращения спада и восстановления потребительских расходов. "Ориентир по темпам роста портфеля в целом по сектору - около 3-4%", - говорит Ващелюк.