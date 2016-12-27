Volkswagen отзывает в России почти 4,5 тыс. Caddy, Golf и Jetta

Колобков вручил благодарности Путина представителям хоккейного сообщества РФСпорт 27 декабря, 17:23
Путин призвал вдвое сократить вредные выбросы к 2050 годуСоциальная ответственность 27 декабря, 17:17
Экс-сотрудник отдела полиции по борьбе с коррупцией получил 8 лет за взятку на УралеНовости Урала 27 декабря, 17:17
Футболист "Краснодара" Измайлов ответил отказом на предложения от других клубовСпорт 27 декабря, 17:11
Путин: России необходимо вдвое сократить загрязнение и выбросыОбщество 27 декабря, 17:11
Правительство пока не принимало решения об увеличении минимальной цены на коньякЭкономика и бизнес 27 декабря, 17:01
Ростехнадзор проводит итоговую проверку для выдачи заключения о соответствии "Зенит-Арены"Спорт 27 декабря, 16:55
Отстраненные лыжники Легков, Белов и Вылегжанин продолжают готовиться к ЧМСпорт 27 декабря, 16:51
Семерым фигурантам дела о массовом отравлении "Боярышником" предъявлены обвиненияПроисшествия 27 декабря, 16:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский дилер Volkswagen - ООО "Фольксваген Груп Рус" - отзывает в России 4,481 тыс. автомобилей моделей Caddy, Golf и Jetta, реализованных с 2013 года по 2016-й. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
"Причиной отзыва стала возможность возникновения в транспортных средствах Volkswagen Caddy, Golf, Jetta повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к не герметичности в системе и включению сигнальной лампы", - отмечается в сообщении.
На указанных автомобилях будет выполнено обновление программного обеспечения блока управления коробки передач.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.