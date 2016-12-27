Volkswagen отзывает в России почти 4,5 тыс. Caddy, Golf и Jetta

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский дилер Volkswagen - ООО "Фольксваген Груп Рус" - отзывает в России 4,481 тыс. автомобилей моделей Caddy, Golf и Jetta, реализованных с 2013 года по 2016-й. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва стала возможность возникновения в транспортных средствах Volkswagen Caddy, Golf, Jetta повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к не герметичности в системе и включению сигнальной лампы", - отмечается в сообщении.

На указанных автомобилях будет выполнено обновление программного обеспечения блока управления коробки передач.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.