Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 100% акций "Уралвагонзавода"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в госкомпанию "Ростех" 100% акций "Уралвагонзавод". Документ, подписанный 27 декабря, опубликован на официальном портале правовой информации.

Вагоностроительное предприятие тем же указом исключено из перечня стратегических компаний.

Правительству поручено за 18 месяцев обеспечить передачу акций "Ростеху". Указ вступает в силу со дня подписания.

УВЗ приветствует объединение бронетанковых активов в единый холдинг как следующий этап развития корпорации, сообщил ТАСС представитель УВЗ. "Подобные решения принимает собственник. Мы приветствуем объединение бронетанковых активов в единый холдинг, как следующий этап развития УВЗ. В недавно принятой советом директоров стратегии до 2025 года как раз и шла речь о построении мощного диверсифицированного холдинга", - сказал он.

Ранее глава УВЗ Олег Сиенко заявлял, что разделение УВЗ на отдельные компании по принципу гражданских и военных активов невозможно с производственной точки зрения.

ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - российская корпорация, 100% акций которой принадлежит государству, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие - "Уралвагонзавод".

Госкорпорация "Ростех" создана в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано девять холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и шесть - в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как "Автоваз", "Камаз", Концерн "Калашников", "ВСМПО-Ависма" и др.