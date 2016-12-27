Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство пока не принимало решения об увеличении минимальной цены на коньяк

Экономика и бизнес
27 декабря, 17:01 дата обновления: 27 декабря, 17:16 UTC+3
Минфин ранее предложил повысить минимальные цены на коньяк, что позволит сократить долю фальсификата на алкогольном рынке и повысит инвестиционную привлекательность отрасли
Материал из 1 страницы
© Елена Нагорных/ТАСС

ГОРКИ, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство пока не принимало решения об увеличении минимальной розничной цены на коньяк, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Хлопонин.

Смотрите также
Минфин РФ предлагает повысить минимальные цены на коньяк

"Что касается коньяка, то решение о минимальной закупочной цене мы пока не принимали, но предложения такие есть", - сказал он.

"Пока что та задача, которую мы на сегодняшний момент решаем, это заморозка акциза в том виде, в котором он существует, или даже пойти на частичное снижение этого акциза, потому что в свое время минимальная розничная цена перескочила психологическую планку в 200 рублей", - отметил вице-премьер.

Еще одним вопросом, который обсуждает правительство, является введение акциза на жидкости двойного применения, которые выпускаются на базе этилового спирта.

"С нашей точки зрения, все, что не является лекарственным препаратом, на все эти жидкости должен уплачиваться акциз", - подчеркнул Хлопонин.

Отвечая на вопрос, не целесообразно ли в связи с массовым отравлением спиртосодержащими жидкостями в Иркутской области снизить акциз на водку, чтобы граждане не травились поддельным алкоголем, Хлопонин сказал: "Это уже другой вопрос. Должен быть психологически выверенный барьер. Те, кто пьют уже этот боярышник, то их водку уже не заставишь пить, а опускать цену на водку до такой цены, чтобы спаивать все наше население, это тоже плохая задача".

По словам Хлопонина, перед правительством поставлена задача поменять качество культуры пития в России. "Мы сегодня пьем очень много крепких спиртных напитков, нужно начать пить вино, которое по крепости гораздо меньше и по своему качеству лучше, чем крепкие спиртные напитки", - пояснил высокопоставленный чиновник.

Другой задачей, по его словам, является профилактика злоупотребления алкоголя. "Это здоровый образ жизни, это пропаганда в школах, это работа с семьей", - пояснил он.

Предложения Минфина

Как сообщалось, Минфин ранее предложил повысить минимальные цены на коньяк, что позволит сократить долю фальсификата на алкогольном рынке и повысит инвестиционную привлекательность отрасли.

Смотрите также

Минздрав против продажи алкоголя через интернет и снижения цен на водку
Минфин России предложил повысить минимальную цену на водку до 197 рублей
Валокордин, йод и зеленка будут продаваться без рецепта

В настоящее время минимальная розничная цена на коньяк составляет 322 рубля за бутылку (0,5 литра), отпускная - 250 рублей, оптовая - 262 рубля. Минимальные цены на коньяк устанавливаются с 2011 года. Последний раз они повышались в январе 2014 года.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. Минимальные цены на водку в рознице в настоящее время составляют 190 рублей за бутылку (0,5 литра). В 2014 году цена на водку поднималась дважды: с марта - до 199 рублей, с августа - до 220 рублей. С 1 февраля 2015 года цена была снижена до 185 рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
6
Американская компания Nikola Motor представила первый водородный грузовик
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: Ту-154 упал в Черное море на скорости более 500 км/ч
2
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
3
В России образовался новый ВИЧ
4
Захарова назвала заявления главы МИД Великобритании по Сирии непрофессиональными
5
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
6
В Бурятии после нападения ротвейлера погибла пятилетняя девочка
7
Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду
Темы дня
Реклама