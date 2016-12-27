Правительство пока не принимало решения об увеличении минимальной цены на коньяк

ГОРКИ, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство пока не принимало решения об увеличении минимальной розничной цены на коньяк, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Хлопонин.

"Что касается коньяка, то решение о минимальной закупочной цене мы пока не принимали, но предложения такие есть", - сказал он.

"Пока что та задача, которую мы на сегодняшний момент решаем, это заморозка акциза в том виде, в котором он существует, или даже пойти на частичное снижение этого акциза, потому что в свое время минимальная розничная цена перескочила психологическую планку в 200 рублей", - отметил вице-премьер.

Еще одним вопросом, который обсуждает правительство, является введение акциза на жидкости двойного применения, которые выпускаются на базе этилового спирта.

"С нашей точки зрения, все, что не является лекарственным препаратом, на все эти жидкости должен уплачиваться акциз", - подчеркнул Хлопонин.

Отвечая на вопрос, не целесообразно ли в связи с массовым отравлением спиртосодержащими жидкостями в Иркутской области снизить акциз на водку, чтобы граждане не травились поддельным алкоголем, Хлопонин сказал: "Это уже другой вопрос. Должен быть психологически выверенный барьер. Те, кто пьют уже этот боярышник, то их водку уже не заставишь пить, а опускать цену на водку до такой цены, чтобы спаивать все наше население, это тоже плохая задача".

По словам Хлопонина, перед правительством поставлена задача поменять качество культуры пития в России. "Мы сегодня пьем очень много крепких спиртных напитков, нужно начать пить вино, которое по крепости гораздо меньше и по своему качеству лучше, чем крепкие спиртные напитки", - пояснил высокопоставленный чиновник.

Другой задачей, по его словам, является профилактика злоупотребления алкоголя. "Это здоровый образ жизни, это пропаганда в школах, это работа с семьей", - пояснил он.

Предложения Минфина

Как сообщалось, Минфин ранее предложил повысить минимальные цены на коньяк, что позволит сократить долю фальсификата на алкогольном рынке и повысит инвестиционную привлекательность отрасли.

В настоящее время минимальная розничная цена на коньяк составляет 322 рубля за бутылку (0,5 литра), отпускная - 250 рублей, оптовая - 262 рубля. Минимальные цены на коньяк устанавливаются с 2011 года. Последний раз они повышались в январе 2014 года.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. Минимальные цены на водку в рознице в настоящее время составляют 190 рублей за бутылку (0,5 литра). В 2014 году цена на водку поднималась дважды: с марта - до 199 рублей, с августа - до 220 рублей. С 1 февраля 2015 года цена была снижена до 185 рублей.