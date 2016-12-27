Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе - ноябре вырос на 43%

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе - ноябре 2016 г. вырос по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 43% и составил 1,41 трлн руб. Такие данные публикует во вторник Минфин РФ.
Дефицит бюджета в январе - ноябре 2015 г. составлял 985,67 млрд руб. При этом по итогам 2015 г. дефицит консолидированного бюджета РФ сложился в размере 2,864 трлн руб.
Доходы консолидированного бюджета в январе - ноябре 2016 г. составили 24,09 трлн руб., расходы - 25,5 трлн руб.