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"Яндекс.Деньги" назвали самые популярные подарки на Новый год

Экономика и бизнес
27 декабря, 21:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Интернет-сервис отмечает пятикратный рост спроса на интимные подарки в 2016 году
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россияне перед наступающими новогодними праздниками стали чаще покупать в интернете косметику и парфюмерию, а также ювелирные украшения.

Как отмечается в исследовании "Яндекс.Денег", расходы на косметику выросли по сравнению с ноябрем в 2,7 раза, а на ювелирные украшения - в 2,5 раза.

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В то же время вырос спрос на интим-товары, а также на товары для детей, купленные через интернет. Число покупок в интернет-магазинах интимных товаров в декабре по сравнению с ноябрем 2016 года увеличилось на треть, а спрос на детские товары вырос в полтора раза, отмечается в исследовании.

В преддверии праздников россияне также стали чаще покупать в интернете одежду и обувь (рост оплаченных заказов на 22% по сравнению с концом ноября), аксессуары и бижутерию (рост на 40%), товары для дома и сада (рост на 10%). В то же время спрос на спортивные и туристические товары в последние дни 2016 года по сравнению с ноябрем этого года снизился.

Согласно исследованию, спрос на железнодорожные билеты вырос на 10%. На продукты в интернете россияне в декабре потратили на треть больше денег, чем в конце ноября. Также пользователи активно запасаются фейерверками и хлопушками - в этой категории число покупок за месяц выросло в три раза.

Активизация спроса

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Яндекс.Денег", в конце этого года россияне гораздо активнее покупают товары в интернете перед Новым годом, чем в конце 2015 года. Так, спрос на интим-товары в интернете вырос в пять раз, а на детские товары - на 53%.

Одежду и обувь в интернете россияне заказывали перед этим Новым годом на 71% чаще, чем в преддверии 2016 года, а аксессуары и бижутерию - на 58% больше. Количество платежей в категории украшений в предновогодний период за год удвоилось, а вот средний чек за украшения снизился более чем на треть (до 2855 рублей).

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На продукты в интернете россияне потратили при подготовке к наступающим праздникам в полтора раза больше денег, чем годом ранее. Число тех, кто покупает железнодорожные билеты, выросло на 12% по сравнению с тем же периодом 2015 года. Несмотря на то, что спрос на спортивные и туристические товары перед Новым годом снижается, он все равно выше, чем годом ранее (рост на 29%).

Статистика также показывает, что россияне заказывают подарки как в России, так и за границей. По данным исследования, число покупок, оплаченных в китайских интернет-магазинах через "Яндекс.Кассу", выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Исследование проводилось на основании платежей пользователей через "Яндекс.Кассу", которой пользуются более 75 тыс. интернет-магазинов и онлайн-сервисов в России и за рубежом.

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