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"Газпром" представил ЕК предложения по антимонопольному спору

Экономика и бизнес
27 декабря, 21:02 UTC+3 МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
В холдинге заявили, что готовы учитывать замечания европейской стороны по вопросам газового рынка
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Газпром" во вторник представил Европейской комиссии предложения по урегулированию в рамках продолжающегося антимонопольного расследования деятельности компании в Центральной и Восточной Европе, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Наши предложения сформированы по итогам серии консультаций между ЕС, РФ и "Газпромом", проводимых с 2013 года. За последние годы мы провели ряд конструктивных обсуждений с Европейской комиссией, в ходе которых у сторон была возможность детально обсудить все вопросы, вызывающие беспокойство Еврокомиссии. Представленные "Газпромом" предложения - результат серьезной проработки, и демонстрируют нашу готовность учитывать в установленном порядке замечания европейской стороны по вопросам газового рынка там, где это обосновано и возможно", - заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, слова которого приводятся в сообщении.

Он также выразил надежду, что "Еврокомиссия - а в конечном итоге и рынок - положительно отреагируют на наши предложения, которые должны позволить достичь прогресса в рамках этого дела и добиться его завершения в ближайшем будущем".

В сообщении отмечается, что Еврокомиссия изучит позицию "Газпрома". Следующим этапом формальной процедуры должно быть тестирование рынком.

В конце октября Еврокомиссия и "Газпром" достигли прогресса по урегулированию в досудебном режиме антимонопольного расследования ЕС против российской компании. "Газпром" сообщал, что вносит окончательные уточнения и в ближайшее время направит Еврокомиссии предложения об урегулировании антимонопольного расследования. На прошедшей встрече между представителями РФ, "Газпрома" и Европейской комиссии обсуждалось текущее антимонопольное расследование в отношении деятельности "Газпрома" в Евросоюзе.

Еврокомиссия в настоящее время ведет расследование, в котором обвиняет российскую компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа восточноевропейских государств Евросоюза. Еврокомиссия также предъявила претензии "Газпрому" в возможном завышении цены на газ для европейских потребителей.

В случае, если российская компания будет признана виновной в этих нарушениях, Еврокомиссия может наложить на нее единовременный штраф в размере до 10% оборота компании. В то же время ранее как российские, так и европейские источники сообщали, что обе стороны в настоящее время работают над достижением взаимоприемлемого досудебного решения, которое не предполагает наложения штрафа.

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