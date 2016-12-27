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Эксперт: ажиотаж вокруг спиртосодержащих препаратов может вызвать рост спроса

Экономика и бизнес
27 декабря, 21:17 UTC+3 МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей, доля спиртосодержащих средств в ассортименте аптек составляет менее 1%, а спиртосодержащих настоек - 0,26%
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ажиотаж вокруг спиртосодержащих медицинских препаратов на фоне массового отравления в Иркутске может вызвать рост спроса на эту продукцию в аптеках. Такое мнение озвучила ТАСС исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева.

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"Сегодня проходит информация в средствах массовой информации, которая комментирует неизбежное ужесточение оборота спиртосодержащих лекарственных средств, и она неизбежно выведет к тому, что повысится спрос на эту продукцию", - прокомментировала исполнительный директор РААС.

По словам Игнатьевой, причина массовых отравлений в Иркутской области - проблема алкоголизма. "Нужно решать эту проблему алкоголизма, а не запрещать медикаменты", - подчеркнула она.

По данным ассоциации, доля спиртосодержащих средств в ассортименте аптек составляет менее 1%, при этом на спиртосодержащие настойки приходится 0,26% от ассортимента.

Спрос на настойки сейчас, как и в принципе на лекарства, падает, однако аптеки фиксируют точечное увеличение спроса на ряд спиртосодержащих лекарств (например, "Валокордин").

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"Отдельные всплески есть, но говорить о масштабности, скорее, не приходится. Спрос отмечается в отдельных аптеках", - сказала Игнатьева, отвечая на вопрос ТАСС о том, наблюдается ли повышение спроса в аптеках на "Валокордин".

Во вторник вице-премьер РФ Александр Хлопонин сообщил, что существует вероятность того, что со второго квартала 2017 года такие спиртосодержащие лекарства, как, например, "Валокордин", могут начать отпускать по рецепту.

Об ужесточении правил оборота спиртосодержащей продукции в правительстве заговорили после массовых отравлений суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник" в Иркутской области.

Однако позже Хлопонин уточнил, что правительство не планирует принимать решение о продаже "Валокордина" исключительно по рецептам. Он подчеркнул, что "никакой задачи, чтобы усложнить доступ к этим препаратам для граждан, не существует".

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Отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске
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