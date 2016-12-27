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Украина получила от ЕС более €55 млн безвозмездной помощи

Экономика и бизнес
27 декабря, 21:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, декабря. /ТАСС
В Минфине сообщили, что финансовая помощь была предоставлена Киеву по результатам оценки Еврокомиссии по проведению реформ
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КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Украина получила второй транш финансовой помощи от Европейского союза в сумме более €55 млн, согласно соглашению, заключенного между украинским правительством и Еврокомиссией в 2014 году, сообщила пресс-служба министерства финансов Украины.

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"Украина получила второй транш финпомощи ЕС в сумме €55,125 млн. Данная помощь - это признание реформ со стороны ЕС", - отметили в ведомстве.

По данным Минфина, безвозмездная помощь была предоставлена Киеву по результатам оценки Еврокомиссии по проведению реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, а также госзакупок, управления государственными финансами, системы предоставления административных услуг.

Как отметили в финансовом ведомстве, средства, как и первый транш, направляется на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета Украины.

Первый транш в сумме €250 млн Киев получил в июле 2014 года.

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