Греф не ждет "черных лебедей" в экономике в 2017 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает так называемых "черных лебедей" - так футурологи и прогнозисты именуют критические события в политике и экономике, которое невозможно предсказать - в наступающем году. Об этом он заявил в интервью газете "Ведомости".

"Я не ожидаю черных лебедей в следующем году. Цены на сырьевые товары даже если упадут, то не сильно - они и так низкие. Ценам на алюминий некуда опускаться. Уголь может подешеветь, но он значительно подорожал в этом году, и ему есть куда падать. Нефть сейчас стоит $52-53, и, если подешевеет до $45, шока не случится", - отметил глава крупнейшего российского банка.

По его мнению российский бюджет подготовлен к ценам на нефть ниже $45, так же, как и компании, и банки РФ.

"Есть надежда, что геополитическая ситуация стабилизируется. Так что после двух очень тяжелых лет мы входим в 2017 год - год столетия Октябрьской революции - с достаточно позитивными ожиданиями", - отметил Греф.

Греф позитивно оценивает действия ЦБ РФ

Греф считает действия руководства Банка России профессиональными и правильными, хотя и назвал их болезненными для рынка.

Греф затруднился оценить реформу надзорного блока, которая недавно прошла в Банке России, но дал оценку действиям регулятора. "Оценить эту реформу (надзорного блока ЦБ - прим. ТАСС.) я не могу, поскольку не погружен в нее глубоко. Могу сказать лишь одно: то, что делает в последние годы председатель ЦБ, очень болезненно для нас, но абсолютно правильно", - сказал он.

По его словам, происходит очень много изменений в банковской системе, резко повышаются требования к банкам, что "съедает" много капитала, в результате чего приходится серьезно менять внутренние процедуры.

"Наш сектор потерял способность генерить капитал, как в 2014-2015 годы. С 1 января 2017 года вступают в силу еще два повышения требований по капиталу. В общей сложности они выросли на несколько процентных пунктов. Это очень болезненно, особенно в такой сложный кризисный момент. Много новаций, связанных с внедрением "Базеля II", теперь "Базеля III". Много новых метрик, которые требуют большой переработки всех внутренних процедур", - отметил Греф, добавив, что "банки много ворчат по этому поводу".

"И я бы тоже ворчал, если бы мы не работали на большом количестве рынков. Мы видим, как работают регуляторы в Европе, Турции, США. И у меня после этого язык не повернется сказать, что наш регулятор чрезмерно жесток. Они делают очень профессионально свою работу", - сказал глава Сбербанка.