Кабмин одобрил законопроект о продлении льгот по взносам в ПФР для IT-компаний

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий продление льгот по страховым взносам в Пенсионный фонд для IT-компаний до 2023 года, говорится в сообщении на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается продлить для российских организаций, которые работают в области информационных технологий, срок действия льготного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд России в размере 8% до 2023 года. Законопроект рассмотрен и одобрен 19 декабря 2016 года на заседании комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, предложил продлить страховые льготы для предприятий IT-отрасли до 2023 года на тех же условиях, которые действуют в 2016 году. В президентском поручении говорилось о внесении соответствующего законопроекта в срок до 24 апреля 2017 года.

Льготная ставка страховых взносов в размере 14% действует до конца 2017 года для российских IT-компаний, прошедших специальную аккредитацию в Минкомсвязи. Стандартный страховой взнос составляет 30%. Планировалось, что с 2018 года льготная ставка повысится до 21%, в 2019 году - до 28%, а с 1 января 2020 года - до стандартных 30%. Минкомсвязь предлагала продлить действие 14-процентного тарифа до конца 2023 года, 21% - до конца 2024 года и 29% - в 2025 году.