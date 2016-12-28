СМИ: власти Венесуэлы сократят добычу нефти с 2017 года на 95 тыс. баррелей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Венесуэлы заявили, что сократят добычу нефти в 2017 году на 95 тыс. баррелей в сутки в соответствии с соглашением, достигнутым Организацией стран - экспортеров нефти на ее саммите 30 ноября. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства нефтяной промышленности Венесуэлы.

"Не нанося вреда международным контрактным обязательствам, с 1 января 2017 года, компания PDVSA вместе со своими дочерними структурами сократит объемы, предусмотренные ее основными контрактами на продажу, в соответствии с существующими правилами и условиями", - цитирует Reuters заявление ведомства. По данным министерства, сейчас Венесуэла добывает 2,4 млн баррелей нефти в сутки.

По мнению министра нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино, сокращение добычи нефти странами, входящими и не входящими в ОПЕК, приведет к сокращению запасов этого сырья в мире, в результате чего цена на нефть марки Brent должна достигнуть $60-70 за баррель, а на нефть, добываемую Венесуэлой, - $45-55 за баррель.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в скором времени он намерен направиться в поездку по нефтедобывающим странам, чтобы убедить их поддержать соглашение ОПЕК о сокращении добычи. "Я предлагаю новую систему, новую формулу для укрепления рынков и цен на нефть, чтобы обеспечить стабильность, гармонию и преемственность, - приводит Reuters слова Мадуро. - Я добиваюсь того, чтобы по крайней мере в течение 10 лет цены на нефть были стабильными и справедливыми, и я собираюсь достичь этого".