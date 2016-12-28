Медведев проведет совещание по сбалансированности региональных бюджетов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведет совещание, на котором обсудят меры по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов в 2017-2019 годах. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В совещании примут участие вице-премьер Дмитрий Козак, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр образования и науки Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, а также главы регионов.

Проблема несбалансированности региональных бюджетов, вызванная несоответствием уровня доходов тем обязательствам, которые накладываются на региональный бюджет, не один год беспокоит власти РФ. Для обеспечения сбалансированности федеральный бюджет в течение года направляет субъектам по несколько траншей субсидий.

Ранее также было принято решение о предоставлении регионам бюджетных кредитов, чтобы они за счет этих средств смогли закрыть более дорогие коммерческие кредиты. Однако долговая ситуация во многих субъектах РФ по-прежнему остается критической, что мешает их экономическому развитию.

Лидеры по задолженности

По данным, которые озвучивала в начале ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, государственный долг субъектов федерации растет и к концу года ожидается, что его уровень составит 2,5 трлн рублей. При этом, по ее словам, в 14 регионах госдолг "превысил объем бюджетных доходов". Один из них - Кировская область, где госдолг находится на предельном значении - он выше доходов и составляет 27 млрд рублей, причем только за последние три года он вырос на 10 млрд рублей, а в ближайшие три года в области не видят возможности серьезно сократить госдолг: на 2017 год он запланирован в размере 29,7 млрд рублей, на 2018 год - 28,4 млрд рублей, на 2019 год - 29,6 млрд рублей.

У значительной части субъектов РФ госдолг с каждым годом только растет. В Бурятии, например, в 2011 году он составлял 4,4 млрд рублей, а на 2017 запланирован уже в размере 14,6 млрд. В Новосибирской области госдолг с 2011 года до конца 2015 года вырос сразу с 6,5 до 42,9 млрд рублей. Не перестает наращивать долги Астраханская область, где размер госдолга уже на 14% превысил собственные доходы: по информации пресс-службы правительства, госдолг региона только за этот год вырастет на 4,6 млрд рублей и на 1 января 2017 года составит 30,7 млрд рублей.

Как решить проблему

Наиболее распространенный и безболезненный для всех регионов способ сэкономить и как минимум "заморозить" долговую нагрузку - это привлечение бюджетных кредитов под мизерную ставку - 0,1% годовых. Таким образом регионы не только получают более длинные деньги, но и сокращают расходы на обслуживание долговой нагрузки.

Однако соглашение о предоставлении бюджетных кредитов, заключенное с Минфином РФ, предусматривает ряд условий, главное из которых - поэтапное снижение государственного долга региона. То есть регионы могут брать бюджетные деньги, только если их госдолг будет снижаться.

Кабмин продолжает искать инструменты для разрешения проблемы. Так, в октябре правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают передачу в 2017-2019 гг. от богатых регионов бедным 1 п.п. из 18%, идущих в региональные бюджеты с поступлений от налога на прибыль. Сейчас налог на прибыль взимается по ставке 20%, из нее 2% идут в федеральный бюджет, 18% - в региональные.