СМИ: китайский консорциум выкупит 30% акций фондовой биржи Пакистана

ПЕКИН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Консорциум из трех китайских фондовых бирж и два пакистанских финансовых института намерены выкупить 40% акций фондовой биржи Пакистана (Pakistan Stock Exchange) за 85 млн долларов. Об этом в среду сообщила газета "Жэньминь жибао".

Издание отмечает, что в сделке участвуют биржи Шанхая и Шэньчжэня. Информацией о третьем китайском участнике, газета не располагает. Согласно условиям сделки, китайские биржи приобретут 30% акций, а 10% достанется их пакистанским партнерам.

Фондовая биржа Пакистана была создана в начале текущего года путем слияния трех торговых площадок, работавших в Исламабаде, Карачи и Лахоре. Главный офис биржи расположен в Карачи.

Биржевой индекс Karachi Stock Exchange 100 отражает состояние ста крупнейших компаний и предприятий страны. С начала года индекс вырос более чем на 40%, отмечает издание.