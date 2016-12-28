Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объем эмиссии карты платежной системы "Мир" достиг 1,76 млн штук

Экономика и бизнес
28 декабря, 8:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Ранее заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Сергей Бочкарев сообщал о планах выпустить 2-3 млн карт в 2016 году
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Объем эмиссии карты национальной платежной системы "Мир" на текущий момент составляет 1,76 млн штук, сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

"Действительно, я считаю, это важнейший проект - создание собственного национального инструмента платежной карты. Присоединилось уже к этой системе 167 банков, 64 банка начали эмиссию этих карт и пока выпущено 1,76 млн карт. И часть банков - более ста - уже стали эквайерами", - сказала она.

"Для нас этот год стал особенно важным. Этот год мы работали над тем, чтобы раскрыть всю банковскую инфраструктуру: банкоматы, терминалы в торговых точках для приема карт мир", - добавила глава ЦБ.

В ноябре заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Сергей Бочкарев сообщал о планах выпустить 2-3 млн карт в 2016 году. НСПК создана 23 июля 2014 году и является оператором национальной платежной карты "Мир". 100% акций АО "НСПК" принадлежат Банку России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
6
Американская компания Nikola Motor представила первый водородный грузовик
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
2
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
3
WP: в Белом доме хотят дать Обаме полномочия вводить санкции за кибератаки на выборах
4
Движение на северном участке фиолетовой ветки метро Москвы восстановлено
5
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
6
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
7
СМИ: замглавы Минпромторга Потапов может стать гендиректором Уралвагонзавода
Темы дня
Реклама