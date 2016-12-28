Объем эмиссии карты платежной системы "Мир" достиг 1,76 млн штук

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Объем эмиссии карты национальной платежной системы "Мир" на текущий момент составляет 1,76 млн штук, сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".
"Действительно, я считаю, это важнейший проект - создание собственного национального инструмента платежной карты. Присоединилось уже к этой системе 167 банков, 64 банка начали эмиссию этих карт и пока выпущено 1,76 млн карт. И часть банков - более ста - уже стали эквайерами", - сказала она.
"Для нас этот год стал особенно важным. Этот год мы работали над тем, чтобы раскрыть всю банковскую инфраструктуру: банкоматы, терминалы в торговых точках для приема карт мир", - добавила глава ЦБ.
В ноябре заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Сергей Бочкарев сообщал о планах выпустить 2-3 млн карт в 2016 году. НСПК создана 23 июля 2014 году и является оператором национальной платежной карты "Мир". 100% акций АО "НСПК" принадлежат Банку России.