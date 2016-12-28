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Дорожная карта "Хелснет" утверждена Советом при президенте РФ по модернизации экономики

Экономика и бизнес
28 декабря, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Реализация дорожной карты предусматривает создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг российских компаний на формируемых глобальных рынках
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Дорожная карта "Хелснет" Национальной технологической инициативы утверждена решением президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Дорожная карта утверждена решением президиума Совета при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России. Заседание президиума по данному вопросу состоялось 20 декабря 2016 года", - говорится в сообщении. В основные направления ее реализации входят информационные технологии в медицине, медицинская генетика, биомедицина, спорт и здоровье, превентивная медицина и здоровое долголетие.

"Реализация дорожной карты "Хелснет" предусматривает: создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг российских компаний на формируемых глобальных рынках; поэтапное совершенствование нормативной правовой базы с целью устранения барьеров для использования передовых технологических решений и создания системы стимулов для их внедрения; совершенствование системы образования для обеспечения перспективных кадровых потребностей развивающихся компаний, научных и творческих коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков", - отмечается на сайте кабмина.

Процесс реализации будет проходить в три этапа: на первом (2017-2019 годы) будет создана необходимая инфраструктура развития малых компаний рынка "Хелснет", которые обеспечат поток высокотехнологичных разработок и решений. Второй этап (2020-2025 годы) предусматривает создание инфраструктуры для средних компаний: обновление нормативно-правовой базы в связи с появлением новых технологий, изменения в системе образования и поддержку выхода российских компаний на международные рынки. На третьем этапе (2026-2035 годы) будут реализованы долгосрочные проекты, включающие тиражирование технологических решений, а также полноценный запуск проектов первого и второго этапов.

Предполагается, что благодаря этим мерам к 2035 году пять российских компаний, работающих в сегментах рынка "Хелснет", войдут в число первых 70 компаний в мире на этом рынке по объему продаж, а 70% производимых в рамках программы продуктов и услуг будут иметь полный цикл производства в России.

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