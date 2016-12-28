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СМИ: замглавы Минпромторга Потапов может стать гендиректором Уралвагонзавода

Экономика и бизнес
28 декабря, 9:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
"Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщает, что вхождение УВЗ в Ростех будет сопровождаться и изменениями в его совете директоров
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Александр Потапов

Александр Потапов

© Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Заместитель главы Минпромторга РФ Александр Потапов, курирующий оборонно-промышленный комплекс, является основным претендентом на место гендиректора проблемного Уралвагонзавода (УВЗ), который президент Владимир Путин 27 декабря передал Ростеху. Как пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, Потапов будет руководить УВЗ вместо Олега Сиенко.

Потапову придется разобраться с миллиардными долгами предприятия, образовавшимися в основном из-за убыточности вагоностроительного бизнеса, и сформировать на базе УВЗ и "Курганмашзавода" объединенный бронетанковый холдинг.

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Вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ, поручив правительству обеспечить передачу Ростеху акций УВЗ, ряда НИИ и предприятий кооперации в течение 18 месяцев. УВЗ и "Курганмашзавод" (передается Ростеху от концерна "Тракторные заводы") могут составить основу бронетанкового холдинга, поскольку обладают схожими компетенциями, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Ряд топ-менеджеров предприятий оборонно-промышленного комплекса и высокопоставленный сотрудник аппарата правительства сообщили газете, что вопрос о замене главы УВЗ "практически решен", кадровые перестановки произойдут в первом квартале 2017 года.

По словам собеседника издания, близкого к администрации президента, вхождение УВЗ в Ростех будет сопровождаться и изменениями в его совете директоров: совет покинет помощник президента по кадровым вопросам Евгений Школов, который являлся его председателем с 2011 года.

ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - российская корпорация, 100% акций которой принадлежит государству, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно- исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие - Уралвагонзавод.

Ранее глава Уралвагонзавода Олег Сиенко заявлял, что разделение УВЗ на отдельные компании по принципу гражданских и военных активов невозможно с производственной точки зрения.

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