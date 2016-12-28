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Цены на Сhevrolet Niva вырастут с 1 января 2017 г.

Экономика и бизнес
28 декабря, 10:27 дата обновления: 28 декабря, 10:29 UTC+3 САМАРА /Корр. ТАСС, Алексей Соколов
Стоимость автомобилей увеличится в среднем на 5-6 тыс. рублей
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САМАРА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Соколов/. "GM-АвтоВАЗ"с 1 января 2017 г. повышает цены на автомобили Сhevrolet Niva. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"С 1 января 2017 г. повышаются розничные цены на автомобили Chevrolet Niva всех комплектаций. Повышение цен связано с удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами", - сказали в пресс-службе.

Стоимость автомобилей будет повышена в среднем на 5-6 тыс. руб. в зависимости от комплектации. Так, базовая комплектация автомобиля Chevrolet Niva L с января 2017 г. будет стоить на 5 тыс. руб. дороже - 584 тыс. руб. Стоимость "топовой" Chevrolet Niva LE+ увеличится на 6 тыс. руб. до 710 тыс. руб.

В 2016 г. предприятие повышало цены на автомобили в январе, апреле и июле. В 2015 г. "GM-АвтоВАЗ" повышал цены пять раз.

"GM-АвтоВАЗ" - совместное предприятие в Тольятти "АвтоВАЗа" и американской компании General Motors. Выпускает автомобили Сhevrolet Niva. За 9 месяцев 2016 г. выпуск продукции снизился на 10,7% по сравнению с тем же периодом 2015 года, было произведено 23 тыс. 385 автомобилей Chevrolet Niva. Продажи в январе - сентябре 2016 г. снизились на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года - дилерам было отгружено 23 тыс. 213 автомобилей, в том числе 1 тыс. 176 - в страны СНГ.

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