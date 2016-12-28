Эксперты: экономика РФ адаптировалась к новым условиям и готова к росту в 2017 году

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Никита Жарков/. Российская экономика в 2016 году адаптировалась к новым условиям и готова перейти к восстановительному росту в новом году. По итогам 2016 года Минэкономразвития прогнозирует снижение ВВП на 0,5%, ЦБ РФ ожидает инфляцию на уровне 5,4-5,8%, а Минфин ждет дефицита бюджета на уровне 3,7% ВВП. Несмотря на непростую ситуацию в экономике в начале года, политики и чиновники высокого уровня неоднократно указывали на готовность российской экономики к изменению внешних условий.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в январе призвал соотечественников не поддаваться настроениям экономического декаданса, несмотря на рекордное падение цен на нефть, продолжающийся спад в экономике и девальвацию рубля в начале года. Позже в феврале Сергей Нарышкин, будучи еще председателем Госдумы, заявил, что Россия, благодаря накопленным резервам, оказалась подготовлена к кризису и защищена лучше многих других стран также "чувствительных к динамике сырьевых рынков".

В конце 2016 года стало ясно, что ожидания руководства страны по выходу экономики на траекторию восстановления оправдались. Теперь, по официальным прогнозам Минфина и ЦБ на 2017 год, ситуация выглядит значительно позитивнее, чем в начале текущего года: рост ВВП ожидается на уровне 1-1,5%, инфляция на конец следующего года замедлится до 4%, а дефицит бюджета составит 3,2% ВВП при среднегодовой цене нефти Urals на уровне $40 за баррель.

При этом аналитики также стали более позитивно смотреть на российскую экономику. В среднем, по оценкам 47 экономистов, опрошенных Bloomberg, рост ВВП России в 2017 году может составить 1,1%, инфляция замедлится до 5,1%, а дефицит бюджета составит 3% ВВП. "2016 год можно назвать годом завершения подстройки к новым экономическим условиям. В 2017 году мы думаем, что увидим макроэкономическую стабилизацию с восстановлением экономического роста, стабильным курсом рубля и дальнейшим снижением инфляции и ставок", - говорит главный экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.

Не самый сложный год

Начало 2016 года было для российской экономики достаточно сложным и пессимистичным с учетом того, что в январе цена Brent опустилась до $27,1 за баррель - минимального уровня с 2003 года. Тогда звучали самые невероятные прогнозы, подразумевающие еще большее снижение нефтяных котировок. Так, британский банк Standard Chartered в январе прогнозировал, что цена Brent упадет до $10 за баррель. Однако эти пессимистичные ожидания не оправдались, и уже к апрелю цена Brent выросла от минимумов января на 48% до отметки $40 за баррель. В результате по итогам I квартала средняя цена нефти Urals оказалась на уровне $36,53 за баррель, а снижение ВВП России за первые три месяца года составило 1,2%.

Тем не менее, в целом 2016 год не оказался таким же сложным, как его начало. "Я бы не сказал, что 2016 год был слишком сложный. Самым сложным был, наверное, 2015 год после кризисных явлений конца 2014 года", - полагает главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров.

Летом 2014 года началось рекордное падение цен на нефть. Тогда еще в июне цена Brent находилась на отметке $115 за баррель, а к концу 2015 года упала на 68% до $37 за баррель. В результате с ноября 2014 года по февраль 2015-го курс рубля, который ЦБ РФ отпустил в так называемое свободное плавание, упразднив таргетируемый валютный коридор, упал к доллару на 60%, а к евро - на 45%. При этом курс доллара поднимался в декабре 2014 года до 80 руб., а курс евро превышал отметку 100 руб. По итогам 2015 года ВВП РФ упал на 3,7%, а годовая инфляция составила 12,9%.

С начала текущего года рубль вырос к доллару на 16%, а цена Brent к настоящему моменту выросла более чем в два раза по сравнению с январским минимумом. При этом падение ВВП в годовом выражении замедлилось до 0,4% в III квартале с 1,2% в I квартале. "Большая часть текущего года прошла в кризисе, в рецессии. Хотя темпы падения существенно замедлялись, и, видимо, под самый конец года, в IV квартале, мы, скорее всего, вышли на нулевые темпы роста. Возможно, будет совсем небольшой рост в пределах 0,1%. Но в 2016 году все-таки происходило улучшение, и стабилизация явно произошла. А в 2017 год мы вступаем с перспективой того, что экономика хоть слабо, но все-таки будет расти после двух лет падения", - отмечает Владимир Тихомиров из ФГ БКС.

Кроме того, годовая инфляция замедлилась с 9,8% в январе до 5,8% в ноябре, а инфляционные ожидания снизились, что позволило ЦБ РФ снизить ключевую ставку в этом году на 100 б.п. до 10% годовых. "Мы видели хорошие признаки во второй половине года - это то, что рубль оставался очень стабильным, то, что инфляция снизилась больше, чем ожидалось", - добавляет Олег Кузьмин из ИК "Ренессанс Капитал".

Что ждет экономику РФ и нефть в новом году

Позитивный взгляд экспертов, прогнозирующих восстановление роста российской экономики в 2017 году, связан с ожиданиями более высокой средней цены нефти в 2017 году, а также с мировыми событиями во втором полугодии 2016 года. Именно во второй половине года ОПЕК и страны, не входящие в организацию, договорились о сокращении добычи нефти, кроме того, произошла приватизация "Алросы", "Башнефти" и "Роснефти", в США состоялись президентские выборы, а ФРС повысила учетную ставку впервые за год. В целом большинство этих событий может стать позитивным внешним фоном, способствующим росту российской экономики. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, достижение договоренности ОПЕК по сокращению добычи нефти увеличило вероятность реализации сценария с повышением цен на нефть.

В конце ноября на саммите ОПЕК впервые за восемь лет было принято решение сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. С этого момента Brent подорожала уже на 20%. Позже в декабре к объявленному ранее сокращению добычи странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединились также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей в сутки. Такое сокращение добычи, по оценке МЭА, может привести к дефициту нефти во первом полугодии 2017 года, что повысит цены на нефть. При этом даже отметка $60 за баррель не является пределом роста Brent в 2017 году, если сокращение добычи нефти произойдет в оговоренных странами объемах. По оценке исследовательской компании Wood MacKenzie, сокращение добычи нефти на 1,8 млн барр./сутки в 2017 году может привести к росту цен в среднем до $70 за баррель, но даже частичное выполнение договоренностей поставщиками нефти удержит среднюю цену на отметках $57-60 за баррель в следующем году.

"Что касается 2017 года, все зависит от того, как будет развиваться ситуация и в мировой экономике, и со спросом на сырье, и с ценами на сырьевые товары, в первую очередь с ценами на нефть. Я ожидаю, что цены на нефть стабилизируются в районе в среднем $58 за баррель Brent или $56 за баррель Urals, экономика вырастет на 1,2%, инфляция к концу 2017 года составит в районе 5%, а курс рубля будет в основном торговаться у отметки 60 рублей за доллар", - прогнозирует Владимир Тихомиров из ФГ БКС. При этом, по словам экономиста, при средней цене Brent $58 за баррель дефицит бюджета в 2017 году может оказаться чуть менее 2% ВВП.

Многие эксперты делают макроэкономические прогнозы опираясь на различные сценарии цен на нефть. Так, при средней цене Brent на уровне $50 за баррель в 2017 году ИК "Ренессанс Капитал" прогнозирует рост российского ВВП на 1,6%, дефицит бюджета на уровне 1,7% ВВП, а средний курс доллара на отметке 63,5 руб. "Если средняя цена нефти в следующем году окажется ближе к $60 за баррель, то рост ВВП может превысить 2%, дефицит бюджета в отсутствие роста расходов может быть в пределах 1%, а курс доллара может быть ниже отметки 60 руб.", - говорит Олег Кузьмин из ИК "Ренессанс Капитал".

Приватизация и санкции

Дополнительной поддержкой российской экономики в 2017 году послужит успешная приватизация российских госкомпаний, которая состоялась в текущем году. Первая приватизируемая в этом году компания "Алроса" успешно провела 8 июля вторичное размещение акций (SPO) на Московской бирже. Инвесторы приобрели 10,9% акций компании, что принесло российскому бюджету дополнительные 52,2 млрд руб. В октябре "Роснефть" закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций "Башнефти" за 329,7 млрд руб., а позже, в декабре, уже 19,5% акций "Роснефти" были проданы иностранным инвесторам, что принесло бюджету 710,8 млрд руб. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, приватизация 19,5% акций "Роснефти" во многом решила проблемы бюджета. Позже министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что сделка по приватизации "Роснефти" показывает привлекательность нефтяного рынка РФ и неэффективность санкционной политики против России.

Вопрос смягчения или отмены санкций в адрес РФ еще не поднимался всерьез, однако победа Дональда Трампа на президентских выборах в США породила ожидания на "оттепель" в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Риторика Трампа в адрес России была заметно более мягкой, чем у Хиллари Клинтон, поэтому рынок может надеяться на постепенное смягчение санкций в адрес РФ, считают эксперты. Так, в ходе предвыборной гонки Трамп высказывал сдержанные и прагматичные оценки отношений США и России. По мнению советника президента РФ Сергея Глазьева, Трамп как прагматичный человек отменит антироссийские санкции, которые наносят ущерб и американскому бизнесу. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также выразил мнение, что победа Трампа окажет позитивное влияние на российский финансовый рынок.

Рыночные аналитики разделяют этот оптимизм. В частности, по оценке стратега ИК "Ренессанс Капитал" Чарльза Робертсона, именно Россия может выиграть от победы Трампа. "Россия, возможно, является наиболее очевидным бенефициаром президентства Трампа - с надеждами на смягчение санкций в адрес России в 2017 году", - отметил стратег.