Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефть" подала в арбитражный суд Москвы иск к "Транснефти"

Экономика и бизнес
28 декабря, 11:17 дата обновления: 28 декабря, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Решение о принятии заявления к судебному производству принимается в течение пяти рабочих дней
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" подала в арбитражный суд Москвы иск к "Транснефти" об обеспечении имущественных интересов, сообщили ТАСС в суде.

"Заявление НК "Роснефть" поступило 27 декабря. Оно зарегистрировано, но к производству пока не принято", - сказал собеседник агентства.

Решение о принятии заявления к судебному производству принимается в течение пяти рабочих дней. Подробности иска не сообщаются.

Представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил ТАСС, что компания не обладает информацией о сути претензий нефтяной компании. "Нам неизвестна суть иска", - сказал он.

Комментарий "Роснефти" пока получить не удалось.

Как сообщил ТАСС источник в Минэнерго РФ, иск может быть связан с "недовольством "Роснефти" методикой расчета остатков нефти и нефтепродуктов в системе "Транснефти".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
6
Американская компания Nikola Motor представила первый водородный грузовик
Интересное
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
2
Минздрав рассказал о фантастических результатах первого российского препарата против рака
3
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
4
Биография Елизаветы Глинки
5
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
6
Российские саперы нашли в Алеппо боеприпасы производства США, Германии и Болгарии
7
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
Темы дня
Реклама