МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" подала в арбитражный суд Москвы иск к "Транснефти" об обеспечении имущественных интересов, сообщили ТАСС в суде.

"Заявление НК "Роснефть" поступило 27 декабря. Оно зарегистрировано, но к производству пока не принято", - сказал собеседник агентства.

Решение о принятии заявления к судебному производству принимается в течение пяти рабочих дней. Подробности иска не сообщаются.

Представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил ТАСС, что компания не обладает информацией о сути претензий нефтяной компании. "Нам неизвестна суть иска", - сказал он.

Комментарий "Роснефти" пока получить не удалось.

Как сообщил ТАСС источник в Минэнерго РФ, иск может быть связан с "недовольством "Роснефти" методикой расчета остатков нефти и нефтепродуктов в системе "Транснефти".