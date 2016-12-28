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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" подала в арбитражный суд Москвы иск к "Транснефти" об обеспечении имущественных интересов, сообщили ТАСС в суде.
"Заявление НК "Роснефть" поступило 27 декабря. Оно зарегистрировано, но к производству пока не принято", - сказал собеседник агентства.
Решение о принятии заявления к судебному производству принимается в течение пяти рабочих дней. Подробности иска не сообщаются.
Представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил ТАСС, что компания не обладает информацией о сути претензий нефтяной компании. "Нам неизвестна суть иска", - сказал он.
Комментарий "Роснефти" пока получить не удалось.
Как сообщил ТАСС источник в Минэнерго РФ, иск может быть связан с "недовольством "Роснефти" методикой расчета остатков нефти и нефтепродуктов в системе "Транснефти".