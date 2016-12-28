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Третий ВЭФ покажет динамику развития и инвестпотенциал Дальнего Востока

Экономика и бизнес
28 декабря, 11:32 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 28, декабря. /ТАСС
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский надеется на появление новых инвестиционных проектов в регионе
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ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Главной задачей третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре 2017 года, станет демонстрация динамики развития Дальнего Востока и результатов новой экономической политики, а также презентация инвестиционного потенциала Приморского края. Об этом сообщил ТАСС губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

"Главная задача форума - показать динамику развития макрорегиона, Приморского края в частности, рассказать о результатах новой экономической политики, презентовать огромный потенциал края. Ясно, что крупнейшие проекты не могут реализовываться в одночасье: производства, соглашения по которым были заключены на первом и втором форуме, только строятся или начинают работу, но прогресс есть - вот эту динамику нам и необходимо показать. Кроме того, мы, конечно, рассчитываем на появление новых инвестиционных проектов в регионе", - сказал Миклушевский.

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Спецпрограмма для инвестклимата

Говоря об улучшении инвестиционного климата в Приморье, Миклушевский отметил, что в регионе используется проектный подход к решению этой задачи, кроме того, в крае есть программа повышения инвестпривлекательности.

"Мы разработали специальную программу по повышению инвестиционной привлекательности Приморского края, она включает семь направлений: предпринимательство и инвестиции, строительство, энергетика, земельные ресурсы и недвижимость, трудовые ресурсы и образование, транспорт и IT-инфраструктура. Это и есть те ключевые показатели, которые определяют качество инвестиционной среды, каждое из них разработано с учетом пожеланий приморского бизнеса. Всего поступило более 500 предложений, из них порядка 75% были включены в эти дорожные карты", - рассказал губернатор.

Функцию связующего звена между бизнесом и властью выполняет Инвестиционное агентство Приморского края, которое сопровождает проекты по принципу "одного окна". Благодаря принимаемым мерам регион добился улучшения по 12 из 45 показателей национального рейтинга, отметил губернатор, добавив, что, несмотря на достигнутые улучшения, краю еще предстоит проделать очень большую работу.

"Прежде всего, необходимо наладить систему менеджмента качества на уровне муниципалитетов, внедрить там лучшие практики инвестиционной политики", - сказал Миклушевский.

Проблемы ТОРов и Свободного порта

Одними из самых заметных преимуществ для инвесторов на Дальнем Востоке сейчас являются новые экономические режимы территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта, которые активно развиваются и привлекают новые проекты.

Однако, по словам Миклушевского, они, как и любые нововведения, еще имеют некоторые недоработки, сейчас ведется активная работа по их устранению.

"Есть недочеты в вопросах земельных отношений и предоставлении налоговых льгот, много претензий у предпринимателей к работе пунктов пропуска через границу. Мы работаем над устранением всех шероховатостей, объясняем все нюансы предпринимателям, также решаем вопросы в тесной связке с Министерством по развитию Дальнего Востока, полномочным представителем президента в ДФО Юрием Петровичем Трутневым, проводим большое количество мозговых штурмов, разборов полетов. На мой взгляд, очень важно, чтобы бизнес понимал, что мы готовы разбирать самые сложные случаи, менять федеральное законодательство, если это необходимо", - подчеркнул губернатор.

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Федеральный закон о свободном порте Владивосток вступил в силу в Приморском крае в октябре 2015 года.

С 2016 года режим порто-франко распространен в Хабаровском крае (Ванинский муниципальный район), Сахалинской области (Корсаковский городской округ), Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский), Чукотском автономном округе (Певек), Приморском крае (Лазовский муниципальный район). Резиденты свободного порта имеют право на существенные льготы.

Так, в первые пять лет работы применяется пониженная ставка налога на прибыль - не более 5%, в течение последующих пяти лет - не более 12%. Резиденты порта освобождаются от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога и имеют другие льготы.

На Дальнем Востоке сформировано 14 ТОРов, объявлено о формировании еще одной ТОР "Южная Якутия". Инвесторы реализуют в них проекты в различных сферах, в том числе сельскохозяйственные, логистические, промышленные.

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Второй Восточный экономический форум состоялся 2 и 3 сентября 2016 года во Владивостоке, мероприятие посетило 3,5 тыс. участников, было подписано 216 инвестиционных соглашений на сумму более 1,8 трлн рублей. Планируется, что третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября 2017 года.

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Восточный экономический форум 2016
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