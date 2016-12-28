"Роснефть" и BP пропорционально оплатят покупку двух лицензионных участков на 2 млрд руб.

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" одобрил дополнительное соглашение к акционерному и операционному соглашению с британской ВР в отношении совместного предприятия "Ермак Нефтегаз", предполагающее расходы на покупку двух лицензионных участков на 2 млрд рублей, говорится в сообщении российской компании.
Соглашение устанавливает расходы на приобретение Посойского и Верхнекубинского лицензионных участков в размере около 2 млрд рублей и "финансирование приобретения сторонами пропорционально долям в уставном капитале ООО "Ермак Нефтегаз".
В ноябре "Роснефть" и BP закрыли сделку по созданию нового совместного предприятия - ООО "Ермак Нефтегаз", которое будет вести геологоразведочные работы в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга в РФ. Совместное предприятие займется геологоразведкой в двух зонах взаимных интересов (ЗВИ) - в Западной Сибири и бассейне Енисей- Хатанга общей площадью порядка 260 тыс. кв. км. Доля "Роснефти" в ООО "Ермак Нефтегаз" составляет 51%, а ВР - 49%.
Уже в зимний сезон 2016-2017 гг. совместное предприятие планирует приступить к бурению одной скважины, продолжив оценку Байкаловского месторождения, открытого "Роснефтью" в 2009 г. и расположенного в зоне взаимных интересов (ЗВИ) Енисей-Хатанга. Также начнется проведение сейсморазведки на Западно-Ярудейском участке. Кроме того, СП будет вести геологоразведку на Хейгинском и Аномальном участках недр в ЗВИ в Западной Сибири.
Еще до закрытия сделки по созданию совместного предприятия партнеры приняли решение об участии в аукционе на получение двух лицензий на геологоразведку и разработку в Красноярском крае - на Верхнекубинский и Посойский участки недр. 28 октября 2016 года ООО "Ермак Нефтегаз" выиграло аукционы на эти новые участки, расположенные в районе Енисей-Хатанга. Таким образом, СП владеет семью лицензиями на право пользования недрами.
Геологоразведочные работы в двух зонах взаимных интересов предполагают региональные исследования, проведение сейсморазведочных работ и бурение поисково- разведочных скважин. ВР выделит до $300 млн в два этапа в качестве своего вклада в финансирование работ совместного предприятия на этапе геологоразведки. "Роснефть" предоставит лицензии и производственные мощности в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга. Бурение первых скважин будет осуществляться дочерними предприятиями "Роснефти".