ФАС пришлось продлить рассмотрение заявки группы Гуцериева о покупке "М.Видео"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продлит рассмотрение ходатайства "Сафмар" о покупке "М.Видео" на два месяца из-за необходимости детального анализа интернет-сегмента. Об этом ТАСС сообщил замглавы ведомства Андрей Кашеваров.

"Мы будем продлевать рассмотрение ходатайства в связи с проведением анализа рынка и более точным исследованием сегмента интернет-торговли. Все будет зависеть, как скоро мы получим объективные данные этого анализа. Срок рассмотрения ходатайства формально продлевается на два месяца", - сказал он, добавив, что документы для продления сейчас готовятся. Обычно рассмотрение ходатайства занимает 1 месяц.

По словам Кашеварова данные по стационарным магазинам в достаточной степени понятны. "А вот что касается интернет торговли, здесь требуется чуть больше усилий для объективного анализа. Надо смотреть интернет-торговлю, потому что с того момента, когда анализировали доли "Эльдорадо" и "М.Видео" при прошлых переговорных процессах по слиянию двух сетей рынок изменился с точки зрения интернет-торговли", - пояснил он. О намерении провести слияние "М.Видео" и "Эльдорадо" объявили в 2013 г., однако позже стороны отказались от этой идеи.

При этом, по его словам, пока не понятно, придется ли при совершении сделки закрывать магазины в каких-либо регионах. "Нет, пока еще нет никакой ясности на данный момент", - пояснил Кашеваров.

14 декабря "М.Видео" сообщило, что мажоритарный акционер торговой сети Александр Тынкован и партнеры договорились о продаже 57,7% акций компании группе "Сафмар" Михаила Гуцериева. Цена за акцию составит $7.

Предполагается, что в рамках сделки "Сафмар" приобретет 100% акций инвестиционной компании Svece ltd, которая владеет 57,7% акций ПАО "М.Видео". При этом достигнута договоренность о том, что "Сафмар" сделает добровольное предложение о приобретении акций "М.Видео" у его миноритарных акционеров по цене основной сделки. Тынкован ожидает, что сделка по продаже доли в ритейлере "М.Видео" будет закрыта во II квартале 2017 г.

Консолидация вокруг Гуцериевых

Основателями группы "Сафмар" являются Михаил и Саит-Салам Гуцериевы, а также Микаил Шишханов.

На сегодняшний день группа включает четыре основных блока - промышленный (нефтегазовая сфера, угледобыча, производство калия), финансовый (основной актив - Бинбанк), жилищное строительство (в том числе "Интеко", "А101 Девелопмент"), а также коммерческое строительство и управление коммерческой недвижимостью. Ритейлер "Техносила" попала в сферу влияния Гуцериевых - Шишханова в конце 2015 г. после покупки МДМ Банка.

Осенью СМИ сообщали, что "Техносила" перешла под контроль структур, близких Шишханову и Гуцериевым, при этом форма владения не уточнялась.

9 декабря одна из крупнейших в России сетей розничных магазинов электроники и бытовой техники "Эльдорадо" сообщила, что PPF Group N.V. и EMMA Capital продали 100% "Эльдорадо" группе инвесторов, связанной с финансовой группой "Сафмар". Тогда отмечалось, что сделка одобрена ФАС, ее условия и сумму стороны не разглашают.