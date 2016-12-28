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Сбербанк в 2016 году зафиксировал 74 кибератаки на свои системы

Экономика и бизнес
28 декабря, 12:44 UTC+3
Материал из 1 страницы

Сбербанк в 2016 году зафиксировал 74 кибератаки на свои системы - зампред банка.

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