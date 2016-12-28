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Еврокомиссия убеждена в законности своего решения по OPAL

Экономика и бизнес
28 декабря, 13:02 дата обновления: 28 декабря, 13:20 UTC+3
Польская энергокомпания PGNiG подала иск против решения ЕК расширить права "Газпрома" по заполнению газопровода OPAL
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© EPA/FILIP SINGER

БРЮССЕЛЬ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Еврокомиссия (ЕК) убеждена в законности своего решения по OPAL, которое пытается оспорить Варшава в Европейском суде общей юрисдикции. Об этом сообщил ТАСС представитель Еврокомиссии, комментируя поданный польской энергокомпанией PGNiG иск против решения ЕК расширить права "Газпрома" по заполнению газопровода OPAL.

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"Еврокомиссия убеждена, что ее решение находится в полном соответствии с нормами Третьего энергопакета ЕС, - заявил он. - Решение Европейской комиссии (по OPAL) было принято на основании четких правил, процедур и сроков в рамках применяемых норм регулирования и с учетом ситуации на рынке".

Представитель ЕК отметил, что Еврокомиссия "приняла к сведению" иск польской стороны. "Еврокомиссия даст ответы на все затронутые вопросы в рамках процедуры, принятой Европейским судом общей юрисдикции", - отметил он.

Во вторник глава польской компании PGNiG Петр Возняк сообщил на пресс-конференции в Варшаве, что Европейский суд принял 4 декабря иск компании, которая оспорила в Европейском суде решение Еврокомиссии, одобрившей изъятие до 50% мощностей газопровода OPAL из норм Третьего энергопакета ЕС, таким образом дав возможность "Газпрому" увеличить прокачку газа в Европу по газопроводу "Северный поток". Находящийся на территории Германии газопровод OPAL является наземной газораспределительной системой подводного трубопровода "Северного потока", проходящего по дну Балтийского моря.

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