Еврокомиссия убеждена в законности своего решения по OPAL

БРЮССЕЛЬ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Еврокомиссия (ЕК) убеждена в законности своего решения по OPAL, которое пытается оспорить Варшава в Европейском суде общей юрисдикции. Об этом сообщил ТАСС представитель Еврокомиссии, комментируя поданный польской энергокомпанией PGNiG иск против решения ЕК расширить права "Газпрома" по заполнению газопровода OPAL.

"Еврокомиссия убеждена, что ее решение находится в полном соответствии с нормами Третьего энергопакета ЕС, - заявил он. - Решение Европейской комиссии (по OPAL) было принято на основании четких правил, процедур и сроков в рамках применяемых норм регулирования и с учетом ситуации на рынке".

Представитель ЕК отметил, что Еврокомиссия "приняла к сведению" иск польской стороны. "Еврокомиссия даст ответы на все затронутые вопросы в рамках процедуры, принятой Европейским судом общей юрисдикции", - отметил он.

Во вторник глава польской компании PGNiG Петр Возняк сообщил на пресс-конференции в Варшаве, что Европейский суд принял 4 декабря иск компании, которая оспорила в Европейском суде решение Еврокомиссии, одобрившей изъятие до 50% мощностей газопровода OPAL из норм Третьего энергопакета ЕС, таким образом дав возможность "Газпрому" увеличить прокачку газа в Европу по газопроводу "Северный поток". Находящийся на территории Германии газопровод OPAL является наземной газораспределительной системой подводного трубопровода "Северного потока", проходящего по дну Балтийского моря.