Поддержка регионов в 2017 году будет увеличена до 1,6 трлн рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Поддержка регионов в 2017 году будет увеличена примерно на 9% и составит 1,6 трлн руб. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по сбалансированности региональных бюджетов в 2017—2019 годах.

"В следующем году поддержка регионов будет увеличена приблизительно на 9% по сравнению с текущим годом, что в условиях нелегкого бюджета было не самым простым делом. Общий объем межбюджетных трансфертов запланирован на уровне почти 1,6 трлн руб.", - сказал глава правительства.

Он добавил, что на 13% увеличатся и дотации, субсидии вырастут почти на треть. В результате, по словам премьера, дефицит региональных бюджетов к 2019 году сократится почти в два раза по сравнению с текущим годом.

"В результате положение региональных бюджетов должно в целом улучшиться. Суммарный размер их дефицита должен сократиться почти в два раза, но к 2019 году в сравнении с текущим годом", - подчеркнул Медведев.

В то же время премьер подчеркнул, что "это не значит, что все решения, которые приняты, идеальны, мы должны смотреть за тем, каким образом они будут реализовываться". Он призвал руководителей федеральных ведомств и регионов "следить за ситуацией, и в случае необходимости оперативно обсуждать" возникающие проблемы.

Бюджетные кредиты

Глава кабмина также рассказал, что в бюджете РФ заложено до 200 млрд руб. на выдачу бюджетных кредитов регионам на следующий год.

"Всего на эти цели (для выдачи бюджетных кредитов - прим. ТАСС) в бюджете следующего года было заложено до 200 млрд руб.", — сказал он.

"Эти деньги предназначены для частичного покрытия дефицитов региональных бюджетов или временных кассовых разрывов по ставке 0,1% годовых, а также для финансирования мероприятий при ликвидации последствий всяких разных ЧП - там уже ставка 0% годовых", - добавил Медведев.

Он добавил, что механизм предоставления бюджетных кредитов в текущем году уже позволил снизить заметную нагрузку на субъекты РФ за счет замещения более дорогих коммерческих кредитов.

Глава кабмина отметил, что новые правила утверждают порядок и условия предоставления, использования и возврата таких кредитов, которые могут выдаваться на срок до пяти лет при соблюдении ряда условий. В частности, регионы должны взять на себя обязательство контролировать размер дефицита регионального бюджета на уровне не более 10% от суммы доходов, снижать коммерческую задолженность, а также общий объем государственного долга.

Распределение субсидий

Премьер-министр призвал прекратить распределять субсидии по принципу "деньги идут к деньгам", а направлять федеральные трансферты, исходя из потребностей.

«Нам нужно прекратить практику распределения субсидий по принципу "деньги идут к деньгам", целевые трансферты должны направляться в первую очередь, исходя из потребностей в развитии региональных отраслей экономики, социальной сферы, других важнейших компонентов, а не просто в регионы, тем более в регионы, которые являются донорами и могут за счет собственных средств профинансировать соответствующие мероприятия», - отметил Медведев. По его словам, это позволит дополнительно сократить диспропорцию в развитии регионов, обеспечить устойчивое развитие всей страны.

Кроме того, по словам главы правительства, сохраняется ответственность регионов за невыполнение взятых на себя обязательств при получении субсидий. "Рассчитываю, что эти меры простимулируют регионы более рационально организовывать свою работу", - подчеркнул премьер.

Медведев напомнил, что заключить все соглашения с регионами по направлению субсидий необходимо до 1 марта 2017 года, при этом "нужно положить конец бесконечному распределению-перераспределению, перелицовыванию неправильно запланированных и замороженных средств федерального бюджета".

Правила выдачи дотаций

Глава правительства сообщил, что подписал постановления, уточняющие правила выделения дотаций в рамках увеличения сбалансированности региональных бюджетов.

"Мы продолжим работу по совершенствованию межбюджетных отношений. Я подписал ряд важных для этой сферы решений. Два постановления вносят изменения в правила предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Самое существенное - начиная с 2017 года все получатели федеральных дотаций через соглашение с Минфином РФ должны взять на себя обязательства по наращиванию экономического потенциала региона и сокращению неэффективных расходов бюджетов", - сказал он.

Медведев отметил, что таким образом, снижая уровень дотационности регионов, при неисполнении этих обязательств у них будет наступать финансовая ответственность, "и в ряде случаев и ответственность руководителей".

"Напомню, что со следующего года мы существенно увеличиваем гранты - до 20 млрд рублей с 5 млрд рублей тем регионам, которые покажут наиболее высокие результаты по увеличению налогового потенциала за счет экономического развития. Кроме того, принято решение оставлять в распоряжении регионов федеральную часть прироста налога на прибыль. В совокупности эти решения должны увеличить или улучшить мотивацию региональных команд к эффективной работе именно на своей территории", - добавил Медведев.

Также он отметил, что правительством вносятся изменения в правила формирования, предоставления и распределения субсидий регионам из федерального бюджета. "Это постановление, помимо прочего, предполагает новый подход к определению так называемых "предельных" уровней софинансирования, то есть "потолков" федеральных и региональных обязательств. Иными словами, сколько дает центр, столько обязан предоставить сам регион",- сказал глава правительства.

Он также обратил внимание на то, что в документе оговорено, что эта норма вступает в силу с 2018 года. "На следующий год сохраняется прежний порядок, по которому эти предельные уровни фиксируются в соглашениях с федеральными органами исполнительной власти", - заключил Медведев.