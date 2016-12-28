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Источник: план приватизации в 2017-2019 гг. могут согласовать в январе

Экономика и бизнес
28 декабря, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
В секретариате вице-премьера Игоря Шувалова от комментариев на этот счет отказались
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Согласование плана приватизации в 2017-2019 годах планируется завершить в январе, окончательные предложения по перечню предлагаемых к продаже госактивов представлены в правительство и были рассмотрены на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Об этом ТАСС сообщил информированный источник, знакомый с ситуацией.

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"Было совещание у Шувалова (по плану приватизации). Окончательные предложения были представлены. В январе их согласуют с Росимуществом", - сообщил источник.

В секретариате Шувалова отказались от комментариев.

Министр финансов Антон Силуанов 27 декабря сообщил, что правительство рассматривает вопрос о дополнительных активах, которые могут быть приватизированы в 2017 г. По его словам, Минфин выступает за ускоренную приватизацию, однако пока кабинет министров до конца еще не определился с ее планом и общим объемом доходов от нее. Глава Минфина отметил, что в 2017 году предусмотрена продажа пакетов акций ВТБ и "Совкомфлота", за счет чего государство намерено получить 138 млрд рублей. При этом Силуанов, отвечая на вопрос о возможности продажи в 2017 году еще 10% акций "Роснефти", сказал, что пока этого делать не планируется.

Как ранее заявил глава Росимущества Дмитрий Пристансков, предварительно уже были согласованы для приватизации в 2017 году пакеты акций ВТБ (10,9%), "Совкомфлота" (25% минус 1 акция) и Новороссийского морского торгового порта (НМТП). По его словам, также рассматривается целесообразность приватизации в 2017 году еще 8% "Алросы".

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