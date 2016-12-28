Путин поддержал идею подготовки закона по актуализации лицензий недропользователей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением Минприроды по подготовке закона по актуализации лицензий недропользователей.

"Вот это, конечно, нужно сделать, и нужно, чтобы недропользователи понимали, что это (отсутствие или работа по устаревшим лицензиям) не может продолжаться бесконечно", - сказал он на встрече с главой Минприроды Сергеем Донским.

"Если лицензию взяли, то нужно работать, вкладывать ресурсы, организовывать производство; если этого не происходит, к сожалению для них, нужно лицензии забирать", - заявил Путин. "Думаю, что это дисциплинирует тех, кто останется и действительно будет работать", - добавил он.

"Видимо, без актуализации не обойтись", - считает президент.

Донской согласился с этим решением. "Сейчас, чтобы перейти на более системную работу, занимаемся подготовкой закона по актуализации лицензий", - сообщил он. "Эта работа будет уже не разовая, а системная, с определенным периодом, чтобы у нас постоянно происходила актуализация и, соответственно, выравнивание системы взаимоотношений государства и инвесторов", - пояснил министр.

Разовая актуализация

Донской проинформировал Путина о том, что в течение двух лет его ведомство проводило разовую актуализацию. "Основная задача - это приведение всех лицензий, которые находятся сейчас у недропользователей, в соответствие с действующим законодательством", - пояснил он. Во многие же лицензии, которые были выданы еще в 1992 году и позже, не вносились изменения.

Министр рассказал, что в рамках этой работы устанавливается единая форма лицензий, актуализируются показатели, которые прописаны в проектных документах. "У нас получилось, что на 1 декабря 4467 лицензий актуализированы, из них по углеводородам (2380 лицензий) и 2087 лицензий по твердым полезным ископаемым; это фактически все сто процентов лицензий, которые мы должны были актуализировать", - доложил он.

Предварительные итоги

По словам Донского, разовая актуализация позволила увеличить объем обязательств, которые прописаны в лицензиях. "Мы прописали в лицензиях проектные обязательства из новых подготовленных проектов; фактически объем обязательств по лицензиям увеличился на 25%-30%", - сообщил он. Министр отметил и еще одну тенденцию. "Раньше недропользователи сдерживали геологическую информацию, считая, что геологическая информация - это коммерческая задача, но, учитывая, что все-таки лицензию и право пользования недрами мы выдаем недропользователям, а недра принадлежат государству, геологическая информация тоже должна поступать государству", - сказал он.

"Тенденция по сдаче геоинформации, с учетом того, что все хотят актуализироваться, увеличилась, потому что без проведения работ по сдаче геоинформации государству, без проведения работ по геологическому изучению и в случаях, если по лицензиям есть задолженность по платежам, мы такую актуализацию не проводим", - добавил глава Минприроды.

Министр отметил, что в целом по этой системе лицензии становятся более прозрачными и более понятными. "И инвестор заинтересован, чтобы у него эта лицензия в таком виде была, и государству это тоже удобно с точки зрения проверки и с точки зрения проведения, в том числе, всех взаимоотношений с недропользователями", - сказал министр. "На наш взгляд, актуализация еще позволила в том числе и стабилизировать в какой-то мере объем геологических инвестиций за этот период, учитывая, что в мире - существенная тенденция по снижению (с учетом конъюнктуры) затрат на геологоразведку", - добавил он.

Кроме того, в рамках актуализации Минприроды изъяло более 140 лицензий. Как пояснил министр, речь идет о тех случаях, "когда есть невыполнение условий и видно, что никакая актуализация здесь ничем не поможет".

Прирост запасов

Донской проинформировал Путина о приросте запасов. "Уже на протяжении трех лет у нас идет как минимум простое воспроизводство в сфере углеводородов; мы на сегодняшний момент фиксируем уже 575 миллионов тонн прироста запасов", - сказал он. "У нас прирост запасов по газу: при объеме добычи 572 миллиарда кубометров мы собираемся прирастить 701 миллиард кубических метров газа, существенно выросли запасы полезных ископаемых по углю - здесь прирост 502 тысячи тонн при добыче 387 тысяч тонн", - сообщил министр.

"По золоту - 1194 тонны при добыче 293 тонны, то есть существенно выше, чем объем добычи", - продолжил Донской. "По серебру - 5818 тонн при добыче 2440 тонн; фактически в два раза больше объем прироста запасов по отношению к добыче", - констатировал он.