Набиуллина: экономика РФ завершает стадию адаптации к внешним вызовам

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российская экономика в 2016 году преодолеет стадию адаптации к внешним вызовам, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы ожидаем, что в следующем году наша экономика перейдет в стадию роста. Считаем, что этот год - год завершения адаптации нашей экономики к внешним вызовам. В следующем году рост будет происходить и за счет умеренно роста потребления, и за счет восстановления инвестиционной активности", - сказала она, подчеркнув, что темпы роста экономики в 2017 году составят не более 1%.

Банки обладают достаточным запасом капитала и в следующем году будут наращивать кредитование экономики, также отметила глава ЦБ. "В банковской системе сформирован достаточный капитал. Достаточность капитала для нас комфортная - 12,7%. Это означает, что банки могут наращивать кредитование, и мы ждем, что в 2017 году они будут более активно кредитовать реальный сектор экономики", - сказала глава ЦБ.

"Мы видим, что банки восстановили не только прибыль, она вышла на уровень, который мы наблюдали до 2014 г. Кстати, когда называется вот эта сумма - триллион рублей - понятно, что это большая сумма, я хотела бы отметить, что значительная ее часть идет в капитал банков, то есть она не проедается, не потребляется, и в 2015 году где-то 63% пошло на пополнение капитала, а по 11 месяцам этого года мы видим, что около 80%", - отметила она.

По мнению председателя Банка России, важным моментом является и стабилизация просроченной задолженности в банковской системе. "Когда экономика падает, то доля плохих активов, ссуд растет. Вот она перестала расти, эта доля плохих активов, при этом банки создали достаточные резервы для покрытия таких плохих ссуд. И в этом году они создавали меньше резервов, потому что основные резервы были созданы в прошлом году. Кроме того идет восстановление рентабельности, прибыльности", - сказала она.

По словам Набиуллиной, российская банковская система устойчива к киберугрозам. "Для того, чтобы эти риски предотвращать, мы создали специальный центр мониторинга и реагирования на кибератаки, киберугрозы. Отслеживаем ситуацию, обмениваемся информацией, даем банкам рекомендации, как реагировать в тех или иных случаях. Надо сказать, что наша банковская система сейчас имеет адекватный уровень защиты от киберугроз", - сказала она, подчеркнув, что всегда нужно быть "начеку", так как злоумышленники совершенствуют свои технологии.

Она также отметила. что вопрос о приватизации госбанков можно ставить после того, как доверие к банковской системе РФ возрастет. "По мере того, как банковская система в целом будет оздоравливаться, и люди будут доверять всем банкам независимо от форм собственности, потому что мы сейчас видим, что они, к сожалению, доверяют тем банкам, где есть государственная собственность. После этого можно ставить вопрос о приватизации банков, но не раньше", - сказала она.

О карте "Мир"

Кроме того, Набиуллина коснулась ситуации с картами платежной системы "Мир", заявив, что объем эмиссии таких карт в 2017 году может составить около 20 млн штук, и назвав следующий год "важнейшим с точки зрения наращивания количества карт".

Глава Банка России также отметила, что объем эмиссии карт "Мир" на данный момент составляет 1,76 млн штук. "Действительно, я считаю, это важнейший проект - создание собственного национального инструмента платежной карты. Присоединились уже к этой системе 167 банков, 64 банка начали эмиссию этих карт, и пока выпущено 1 760 000 карт. И часть банков - более ста - уже стали эквайерами", - отметила она.

"Для нас этот год стал особенно важным... Этот год мы работали над тем, чтобы раскрыть всю банковскую инфраструктуру - банкоматы, терминалы в торговых точках для приема карт "Мир", - добавила Набиуллина.

В ноябре заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Сергей Бочкарев сообщал о планах выпустить 2-3 млн карт в 2016 г. НСПК создана 23 июля 2014 г. и является оператором национальной платежной карты "Мир". 100% акций АО "НСПК" принадлежат Банку России.