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МЭР РФ не поддерживает идею введения минимальной розничной цены на вино

Экономика и бизнес
28 декабря, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Замглавы МЭР РФ Олег Фомичев в интервью ТАСС отметил, что это нововведение может оказать негативное влияние на конкуренцию на этом рынке
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Введение минимальной розничной цены за бутылку вина является пагубной идеей, поскольку может оказать негативное влияние на конкуренцию на этом рынке. Об этом сообщил в интервью ТАСС замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев.

Интервью

Олег Фомичев: минимальная розничная цена на водку должна быть в пределах 120–130 рублей

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"На наш взгляд, введение минимальной розничной цены на вино - пагубная идея. Минимальную стоимость водки мы задавали для снижения чрезмерного потребления, а под минимальной розничной ценой на вино подразумевается получение некого конкурентного преимущества. То есть ставится цель получить гарантированную цену, куда можно заложить все свои издержки и продавать потребителю. Это совсем другая логика, она не регуляторная, а, скорее, логика получения рыночных преимуществ", - сказал он.

Фомичев пояснил, что на рынке есть добросовестные производители виноградного вина, а есть производители, мешающие спирт с разными химическими продуктами. И у добросовестного производителя себестоимость бутылки выходит не ниже 300 рублей, а у недобросовестного, соответственно, гораздо дешевле.

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"Решение этой проблемы заключается в том, чтобы наша система контроля и регулирования обеспечивала соблюдение требований при производстве вина. А дальше, если вино произведено в соответствии с требованиями, пусть уже потребитель решает, какое вино ему больше нравится - подороже или подешевле. Но путем минимальных цен здесь регулировать рынок, мы считаем, неправильно", - подчеркнул замглавы МЭР.

Ранее директор департамента пищевой, перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Евгений Ахпашев сообщал, что министерство считает необходимым ввести в 2017 году минимальную розничную цену на "тихие вина" (все, кроме игристых). Минимальная розничная цена может быть установлена на уровне 200-250 руб. за бутылку объемом 0,75 л. По мнению Ахпашева, такая мера позволит улучшить качество вина, которое потребляют россияне.

Ранее глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян заявил журналистам, что ведомство рассмотрит возможность введения минимальной розничной цены на "тихие вина" после оценки действия пилотного проекта по введению минимальной цены на игристые вина.

Минимальная розничная цена на игристое вино сейчас составляет 164 руб. за 0,75 л.

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