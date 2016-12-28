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ЦБ: ситуация Татфондбанка не оказывает системного эффекта на банковскую систему Татарстана

Экономика и бизнес
28 декабря, 15:27 UTC+3
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает ситуацию в Татарстане "устойчивой с точки зрения банковского сектора"
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Ситуация с Татфондбанком не оказывает системного эффекта на банковскую систему Татарстана, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

"Татфондбанк достаточно крупный, но системного эффекта на банковскую систему Татарстана даже этот случай не оказывает, и в целом, ситуация там устойчивая с точки зрения банковского сектора", - сказала она.

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Банк России с 15 декабря 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца. Как говорится в пресс-релизе регулятора, такое решение было принято в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в установленные сроки.

12 декабря второй по размеру банк Республики Татарстан - Татфондбанком ограничил выдачу наличных с текущих счетов и вкладов физлиц. На следующий день вкладчики начали штурмовать банкоматы и отделения других банков. Примеру Татфондбанка последовали другие кредитные организации республики Интехбанк, Тимер банк и Алтынбанк.

Позднее ЦБ РФ ввел временную администрацию в Татфондбанке и Интехбанке в лице АСВ.

При этом Центробанк заявлял, что совместные усилия акционеров Татфондбанка и ЦБ позволили избежать критического сценария развития событий в кредитной организации. 

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Темы
Проблемы банковской системы Татарстана
Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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