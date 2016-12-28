Курс евро опустился ниже 63 рублей впервые с 23 июля 2015 г.

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи снизился на 44 коп. и составил 62,99 руб., свидетельствуют данные биржи.

Таким образом, курс опустился ниже отметки в 63 руб. впервые с 23 июля 2015 г.

Вместе с тем, курс доллара на торгах Московской биржи опустился по состоянию на 15:30 мск на 9 копеек и составил 60,58 руб.

Российская валюта укрепляется вслед за ростом цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,4% - до $56,27 за баррель