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Курс евро опустился ниже 63 рублей впервые с 23 июля 2015 г.

Экономика и бизнес
28 декабря, 15:24 дата обновления: 28 декабря, 15:36 UTC+3
Стоимость европейской валюты снизилась на 44 копейки и составила 62,99 рубля
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи снизился на 44 коп. и составил 62,99 руб., свидетельствуют данные биржи.

Таким образом, курс опустился ниже отметки в 63 руб. впервые с 23 июля 2015 г.

Вместе с тем, курс доллара на торгах Московской биржи опустился по состоянию на 15:30 мск на 9 копеек и составил 60,58 руб.

Российская валюта укрепляется вслед за ростом цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,4% - до $56,27 за баррель

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