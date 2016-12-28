Клименко: выработка правил для борьбы с киберпреступностью займет около пяти лет

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Советник президента по интернету, председатель совета Института развития интернета Герман Клименко считает, что эффективно бороться с киберпреступниками IT-отрасль научится в течение примерно пяти лет. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.
"Сейчас все идет очень быстро. Я думаю, что выработка правил в отношении кибербезопасности займет лет пять, но сейчас это одна из самых серьезных проблем", - сказал Клименко.
По его мнению, современное общество, несмотря на многочисленные предупреждения экспертов, внезапно столкнулось с этой проблемой. "Современный прогресс со своими новыми угрозами нас просто провалил в эту нишу", - сообщил Клименко.
В 2016 году в России и мире остро встал вопрос киберугроз. В частности, российская финансовая система подверглась реальным кибератакам - в начале декабря ФСБ России сообщила о том, что получила информацию о подготовке иностранными спецслужбами в период с 5 декабря 2016 года масштабных кибератак с целью дестабилизации финансовой системы РФ, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков. Вечером 5 декабря сайты группы ВТБ подверглись DDоS-атаке. Позже "Ростелеком" распространил сообщение о том, что отразил атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций РФ, причем самая продолжительная атака длилась более двух часов.
При этом, по мнению Клименко, Россия обладает достаточным потенциалом по борьбе с кибератаками. "Очень приятно разговаривать с нашими безопасниками, они в мире признанные специалисты", - сказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.