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Клименко: выработка правил для борьбы с киберпреступностью займет около пяти лет

Экономика и бизнес
28 декабря, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Советник президента РФ по интернету отметил, что проблема кибербезопасности в настоящее время является одной из самых серьезных
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Советник президента по интернету, председатель совета Института развития интернета Герман Клименко считает, что эффективно бороться с киберпреступниками IT-отрасль научится в течение примерно пяти лет. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

"Сейчас все идет очень быстро. Я думаю, что выработка правил в отношении кибербезопасности займет лет пять, но сейчас это одна из самых серьезных проблем", - сказал Клименко.

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По его мнению, современное общество, несмотря на многочисленные предупреждения экспертов, внезапно столкнулось с этой проблемой. "Современный прогресс со своими новыми угрозами нас просто провалил в эту нишу", - сообщил Клименко.

В 2016 году в России и мире остро встал вопрос киберугроз. В частности, российская финансовая система подверглась реальным кибератакам - в начале декабря ФСБ России сообщила о том, что получила информацию о подготовке иностранными спецслужбами в период с 5 декабря 2016 года масштабных кибератак с целью дестабилизации финансовой системы РФ, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков. Вечером 5 декабря сайты группы ВТБ подверглись DDоS-атаке. Позже "Ростелеком" распространил сообщение о том, что отразил атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций РФ, причем самая продолжительная атака длилась более двух часов.

При этом, по мнению Клименко, Россия обладает достаточным потенциалом по борьбе с кибератаками. "Очень приятно разговаривать с нашими безопасниками, они в мире признанные специалисты", - сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.

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Клименко, Герман Сергеевич
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